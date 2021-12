¡La familia crece! Geraldine Bazán anuncia feliz la llegada de un nuevo bebé a la casa Con motivo de la Navidad son muchas las bendiciones que colman de dicha los hogares. La actriz compartió feliz esta gran noticia. ¡Felicidades! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo de comenzar de nuevo con un bebé no es una tarea fácil y requiere de mucha reflexión. Pero parece que Geraldine Bazán ya lo ha pensado bastante y ha decidido por fin aumentar la familia. Ha sido la propia actriz quien, derretida de la ternura, ha aprovechado estos días de fiestas y regalos para dar esta preciosa noticia que ha llenado de sonrisas y alegría a sus pequeñas Miranda y Elissa. Desde su cuenta de Instagram con una foto entrañable, la actriz de 100 días para enamorarnos comunicaba la buena nueva. ¡Menudo regalo de Santa Claus! A través de esta imagen de su pequeña mosquetera haciendo la presentación oficial, daban a conocer al nuevo integrante de la familia. "¿Qué nombre le pondremos matarilerón...?", bromeaba la actriz en el pie de foto. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Desde hace tiempo sus pequeñas, grandes amantes de los animales y la naturaleza, como su mami, llevaban pidiendo su deseo. Parece que el maravilloso hombre de la barba blanca y traje rojo por fin las escuchó. Madre e hijas disfrutaron de una velada maravillosa en Nochebuena que se cerró con broche de oro al día siguiente con la apertura de los presentes y la presencia de este lindo gatito de apenas semanas. Un bebé al que llenarán de mucho amor. ¡Bienvenido!

