Geraldine Bazán se muestra al natural y enciende las redes La sensualidad y belleza no están peleadas con la falta de maquillaje, tal como lo dejó ver Geraldine Bazán. Todo parece indicar que Geraldine Bazán está atravesando por un gran momento en su vida. Además de dejar en evidencia que está enamorada, ha regresado a la televisión para trabajar en la segunda entrega de la telenovela Corona de lágrimas. Eso sin contar que la actriz, quien recientemente, celebró el cumpleaños de sus adoradas hijas, Elisa Marie y Alexa Miranda, muestra una belleza envidiable, tal como quedó constatado en un video que dio a conocer en una de las historias de su cuenta de Instagram. En dicho post, la intérprete de Marlene Gutiérrez en la teleserie Falsa identidad está en un centro de pilates lista para iniciar su rutina de ejercicios y con el rostro al natural, sin gota de maquillaje. Porta un atuendo de ejercicios en tono oscuro y al final esboza una gran sonrisa. Los internautas no pudieron evitar pronunciarse ante este clip de la también modelo. "Siempre has sido y eres la diosa más bonita del mundo mundial"; "Hermosa, preciosa"; "Que guapaaaaa"; "Qué bonita estás"; "¡Wow, te ves increíblemente hermosa! Besos Geraldine. Abrazos"; "Una reina por dentro y por fuera. Nadie como tú"; "Eres una lindura Geraldine", y "Belleza de mujer", fueron algunos comentarios. Geraldine Bazán Geraldine Bazán | Credit: Mezcalent También hubo quienes le lanzaron otra serie de elogios. "Eres bellísima y una gran actriz"; "Muy inteligente"; "Esto si es mujer fina y elegante"; "Eres espectacular", y "Gerald eres una mujer increíble", agregaron. Geraldine Bazán El pasado 30 de enero, Geraldine Bazán cumplió 39 años y se dijo muy agradecida por todas las cosas lindas que tiene en su vida. "Mis deseos de cumpleaños, hoy son agradecimientos por ser una mujer sana, mamá afortunada, tener amigos amados, una familia incondicional, amar y disfrutar mi trabajo", expresó en aquel momento.

