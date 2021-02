Close

¡Geraldine Bazán agradece públicamente a Luis Murillo por sus cuidados! ¿Cuándo se decidirá la exmujer de Gabriel Soto a hacer oficial su relación? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Poco a poco, Geraldine Bazán se va afianzando en su relación con el empresario Luis Rodrigo Murillo, después de los primeros rumores que los relacionaron como pareja hace ahora un año. Aunque la actriz, exmujer de Gabriel Soto, se resiste a confirmar su vínculo con el empresario, poco a poco él ha ido tomando más protagonismo en su vida y en las redes de la actriz, conviviendo junto a sus hijas y más recientemente, fue visto junto a ellas en el avión en el que se trasladaron juntos a sus vacaciones. Ahora, en el último mensaje compartido por la actriz en el que se disculpa por estar medio ausente de las redes a causa de su lesión, ¡aprovechó a agradecer al empresario los cuidados y mimos que le está otorgando junto a sus hijas! "Hola... Todos los días recibo mensajes como... Por qué andas tan desaparecida,te extrañamos, y demás... Pues les cuento, ando muy disciplinada con mi fisioterapia de rehabilitación, enfocada a recuperarme lo más pronto posible", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Les confieso que no está siendo fácil, es un proceso que lleva tiempo y las terapias físicas son muy dolorosas. Estoy echándole muchas ganas y qué creen, ¡ya me quitaron una muleta!" exclamó contenta ante el avance. "Así que ahí voy paso a pasito, gracias a todos quienes han estado muy pendientes de mi, por sus atenciones y cariño, especialmente a mis enfermeras y enfermeros: Elissa y Miranda", dijo refiriéndose a sus hijas, "Jacky Castro", productora, y "Luis Murillo ❤", añadió en último lugar y junto a un corazón. "A todos mi cariño y agradecimiento eterno", finalizó.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Geraldine Bazán agradece públicamente a Luis Murillo por sus cuidados!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.