Geraldine Bazán aclara cuál es su relación con el actor Eleazar Gómez Después de ser señalada por su unión y la de su familia con el intérprete, acusado de supuesto maltrato a su novia, la actriz ha compartido un firme comunicado. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El escándalo de Eleazar Gómez por su supuesta implicación en un hecho de violencia de género contra su novia Stephanie Valenzuela ha salpicado de forma indirecta a Geraldine Bazán y su hermano Ángel Claude. En medio de tantos rumores, la actriz ha salido a la luz pública para aclarar por medio de un comunicado en sus redes cuál es su relación y la de su familia con el protagonista de La mexicana y el güero. "Debido a las especulaciones de la participación de mi hermano en el caso de Eleazar Gómez, me veo en la necesidad de aclarar que solo son eso, especulaciones", arranca su escrito. Por encima de todo quiso resaltar que nadie de su entorno familiar ha tomado una postura concreta, tan solo se han preocupado de su estado y el de los suyos debido a la estrecha relación que existe desde hace años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estaremos muy pendientes de su proceso jurídico como amigos de la familia", concluyó ante los comentarios fuera de lugar que aseguraban que su hermano había participado en su defensa. Con este escrito en sus historias de Instagram, la protagonista de 100 días para enamorarse cierra el asunto y se desvincula de este oscuro capítulo que sigue dando fuertes titulares. El actor continúa bajo arresto mientras nuevas informaciones poco favorecedoras sobre su persona y antiguas relaciones siguen saliendo a la luz.

