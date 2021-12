¡Así de espectacular luce la casa de Georgina y Cristiano Ronaldo estas Navidades! Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez mostraron un árbol lleno de luces, bolas, lazos, estrellas, todos entre plateados y dorados, que lo hacen lucir increíble. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo no podían dejar pasar las Navidades sin decorar de manera espectacular la mansión donde viven junto a sus cinco hijos. La modelo no pudo contenerse y compartió con sus seguidores cómo se ve su casa envuelta del espíritu navideño. En sus historias de Instagram, Rodríguez mostró el gran árbol de Navidad que tiene la familia en su casa de Mánchester, lleno de luces, bolas, lazos, estrellas, todos los adornos entre plateados y dorados, que lo hacen lucir increíble. Por si fuera poco, también decoraron con motivos navideños el gran pasamanos de escalera, que hace ver la mansión mucho más fabulosa de lo que ya es. Navidades en la casa de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo Navidades en la casa de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo | Credit: Georgina Rodríguez/Instagram Los adornos de Navidad quedan muy a tono acompañados del piano y la gran lámpara que hay en el hall de la casa, decorada de manera sobria y muy elegante. Su historia, Rodríguez la acompañó del tema "En Navidad", de Rosana. Probablemente esta sea la última Navidad que pasan en una familia de siete, ya que Rodríguez está en espera de gemelos, como anunció a finales de octubre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por ahora la pareja de famosos disfruta de su unión en compañía de sus hijos. Aunque aún no se han casado, el futbolista ha dicho que no descarta esa posibilidad. "Nos casaremos algún día, seguro. Es también el deseo de mi madre. Así que algún día. ¿Por qué no?", dijo a Good Morning America.

