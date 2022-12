Georgina Rodríguez apoya a Cristiano Ronaldo en Qatar luciendo una millonada en joyas y look señorial Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Georgina Rodriguez Credit: PA Media Group/The Grosby Group La modelo se apareció por el estadio luciendo unos 2,2 millones de dólares en joyas y relojes. Además: El hijo de Ludwika Paleta desfila en la alfombra roja con su novia; JLO con look navideño y Meghan Markle se desternilla de risa ante las palabras del príncipe Harry, ¡míralos! Empezar galería Georgina Rodríguez Georgina Rodriguez Credit: PA Media Group/The Grosby Group La modelo nacida en Argentina dejó a todos boquiabiertos al aparecer en las tribunas del estadio Lusail, en Qatar, para apoyar a su prometido, el futbolista Cristiano Ronaldo durante su participación en el juego de Portugal vs. Suiza en la Copa Mundial de la Fifa 2022. Según reportes la doña llevaba encima aproximadamente 2,2 millones en joyas y relojes, ¡wow! 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Nicolás Haza y Daniela Martínez NIcolás Haza y su novia People's Choice Awards Credit: Mezcalent El hijo de la actriz Ludwika Paleta y Plutarco Haza —quien hizo su debut actoral a principios de este año—desfiló sonriente por la alfombra roja de los People's Choice Awards en Ciudad de México con su novia. 2 de 8 Ver Todo Meghan Markle y el príncipe Harry Meghan Markle y el príncipe Harry Credit: Getty Images Los duques de Sussex sonríen animados durante una charla en los Robert F. Kennedy Awards celebrada en Nueva York. La pareja está haciendo olas con su nuevo documental en Netflix que no tiene a Buckingham nada contento. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Jennifer López Jennifer López, moda navideña, atuendo rojo Credit: IG/Jennifer López Y miren nada más el lookazo con el que se asomó a la red la Diva del Bronx a quien vimos recientemente comprando su primer arbolito navideño con su adorado Ben Affleck. 4 de 8 Ver Todo Guillermo del Toro Guillermo Del Toro's Pinocchio New York Premiere Credit: Roy Rochlin/Getty Images for Netflix El laureado director, productor y guionista mexicano aparece sonriente y flanqueado por parte del elenco que presta su voz a la esperada cinta de Netflix Pinocchio durante la premiere del filme en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. De derecha a izquierda vemos a Alex Bulkley, Corey Campodonico, Burn Gorman, Gregory Mann, Finn Wolfhard, el codirector de la cinta Mark Gustafson, Gary Ungar y a Lisa Henson. 5 de 8 Ver Todo Carlos Rivera Carlos Rivera visita Disney World Florida por primera vez junto a su familia Credit: Walt Disney World Resort El actor y cantante mexicano visitó por primera vez junto a su familia vez el parque de atracciones de Disney World en Florida y así de sonriente lo vimos saludando al simpático personaje de Miguel, de la película Coco. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Justin Bieber y Hailey Bieber Justin Bieber y Hailey Bieber Credit: Gotham/GC Images El travieso cantante y su esposa dejaron a todos boquiabiertos a su paso por la Manhattan al aparecer con estos impactantes looks. 7 de 8 Ver Todo Sofía Carson Sofía Carson Credit: Spread Pictures/The Grosby Group La actriz colomboamericana luce radiante al salir de su hotel para acudir a la premiere de la tercera temporada de la exitosa serie Emily in Paris (Neflix). 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

