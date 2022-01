"La crié y se olvidó de mí": Georgina Rodríguez acusada de "sinvergüenza" por sus tíos Georgina "solo nos ha llamado una o dos veces desde que salió a la luz que estaba saliendo con Cristiano Ronaldo", dijo su tío de la influencer y estrella de un nuevo documental en Netflix. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Georgina Rodriguez promociona su show Netflix Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Georgina Rodríguez ha vuelto a estar en boca de todos luego de que sus tíos maternos la acusaran de "sinvergüenza", y de haberse olvidado de ellos cuando comenzó su relación con Cristiano Ronaldo, a pesar de que la habían criado y cuidado durante su adolescencia. "Quizá se avergüenza de nosotros y se considera mejor que nosotros porque no vivimos con sus mismos lujos", dijo en declaraciones al diario británico The Sun, su tío Luis, hermano de su madre Ana María Hernández. "Pero yo nunca le he pedido nada. Ella solo nos ha llamado una o dos veces desde que salió a la luz que estaba saliendo con Cristiano Ronaldo", añadió. Según Luis, él era "el encargado de mantener a Georgina y a su hermana [Ivana], de comprarles ropa, de pagar la electricidad y el agua. Yo lo hice todo. Georgina vivió conmigo durante su adolescencia hasta el día en que enviaron a mi cuñado de vuelta a su país. Yo la crié y se olvidó de mí". Incluso el tío aseguró que no lo había llamado para informarle de la muerte del padre de la modelo, Jorge Rodríguez, tras sufrir un accidente cerebrovascular en 2019. "Nadie nos dijo que Jorge había fallecido, no sé por qué Georgina no nos lo contó. Traté de comunicarme con ella", dijo. A raíz de ese episodio, Luis también admitió que había enviado un mensaje privado a Cristiano Ronaldo al inicio de la relación con su sobrina, alertando sobre su maldad. "Le escribí a Cristiano Ronaldo por Facebook y le dije: 'Tienes a la mujer más malvada a tu lado. Si quieres saber más, ponte en contacto conmigo y te contaré'", contó al rotativo británico. Por su parte, Lidia, esposa de Luis, apareció en el programa de televisión español Sálvame y dijo que era una "sinvergüenza", y que no fue a visitar ni habló con su abuela antes de morir, y que tampoco le presentó nunca a su hija, Alana Martina. "Ahora el mundo se va a enterar de lo sinvergüenza que es: yo trabajo honradamente y tiro para adelante con mi casa y mi familia. Y he tirado también para adelante con su padre, que debería darle vergüenza porque hemos sido su tío y yo", sostuvo. "Hemos tratado de llamarla, pero parece que ha cambiado su número. Ahora todo el mundo se va a enterar de lo sinvergüenza que es. ¿Por qué nunca nos dijo que su padre había muerto? No se pueden ocultar cosas como esas", añadió Lidia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Patricia, medio hermana de Rodríguez por el lado paterno, también declaró en contra de la modelo. "Cuando fue el cumpleaños de mi hijo le pregunté si le podía pedir a Cristiano que firmara una camiseta para mi pequeño y ella dijo que no, que no iba a molestarlo porque él estaba de vacaciones". Por el momento la pareja de Cristiano Ronaldo, quien se encuentra embarazada de mellizos, no se ha pronunciado sobre esas declaraciones.

