Georgina Rodríguez se ha hecho su primer tatuaje ¡y el significado puede sacarte las lágrimas! Georgina Rodríguez ha tatuado su piel por primera vez, pero no se hizo cualquier cosa, sino un dibujo que tiene un significado muy especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Georgina Rodríguez Georgina Rodríguez | Credit: VALERY HACHE/AFP via Getty Images Georgina Rodríguez se ha tatuado su piel por primera vez, pero no se hizo cualquier cosa, sino un dibujo que tiene un significado muy especial en la vida de la modelo y de toda su familia. Se trata de un ángel sujetando la luna con sus manos que Rodríguez se tatuó en su antebrazo, en el estudio Alo Yoga. Aunque la pareja de Cristiano Ronaldo no especificó por qué había elegido ese dibujo, los fans que siguen cada uno de sus pasos y han estado acompañándola en los últimos tiempos infirieron que era una especie de homenaje que habría hecho para su pequeño bebé fallecido hace unos meses. Georgina Rodríguez Georgina Rodríguez | Credit: Georgina Rodríguez/IG Georgina y Cristiano Ronaldo anunciaron el pasado abril con profunda tristeza la muerte de uno de sus mellizos recién nacidos. "Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad", comunicaron. "Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos". le dejaron saber al pequeño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque fue una terrible pérdida, la pareja ha sabido salir adelante por sus cinco hijos y en especial por la pequeña Bella Esmeralda.

