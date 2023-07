Georgina Rodríguez sufre accidente en la playa Lo que parecía una simple diversión cotidiana resultó peligroso para Georgina Rodríguez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unos días, Georgina Rodríguez está pasando unas vacaciones en familia en Portugal. Ante ello, la modelo quiso aprovechar para pasar un tiempo en la playa al lado de sus hijos; lo que nunca imaginó es que sufriría un accidente. La famosa se encontraba dentro del mar mientras las olas iban y venían; si bien, ya había sufrido un primer susto cuando fue jalada por la corriente y logró sortear el peligro, decidió regresar a seguir disfrutando del agua. Así, mientras se daba un chapuzón vino una ola que la hizo caer y otra más que la hundió por completo. "Cuando te crees invencible", escribo Rodríguez para acompañar el video que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Afortunadamente, pese al arrastre del mar que recibió, la esposa de Cristiano Ronaldo, pudo sobreponerse y que todo quedara en solo una experiencia para contar. Después, ya pudo disfrutar tranquilamente de la compañía de sus hijos. Georgina Rodríguez Credit: Rocco Spaziani/Archivio Spaziani/Mondadori Portfolio via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas no pudieron resistirse y se pronunciaron ante lo ocurrido. "Es lo más natural que he visto en ella desde que es personaje público"; "Jajaj que simpática. Todos fuimos Georgina en la playa"; "Ella es tan genial por compartir eso. La mayoría de las celebridades nunca compartirían ese tipo de momento"; "Regla básica para mis hijos y ahora para ti, mi chula, nunca nunca le des la espalda al mar"; "Un video tan natural y muestra de sencillez es lo que necesitaba Georgina para ¡todos los fans!", y "Gio, tengo que aplaudir tu Fairplay por publicar esto. Esta es la razón por la que eres una reina, sin miedo a mostrarnos a todos que también eres una chica normal", fueron algunos comentarios. Tal vez Georgina Rodríguez aprenda la lección que le dio un seguidor y no le vuelva a dar al espalda al mar para evitar ponerse en peligro.

