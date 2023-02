Georgina Rodríguez muestra su lado romántico con este mensaje para Cristiano Ronaldo en su cumpleaños Georgina Rodríguez manda este amoroso mensaje a Cristiano Ronaldo en su cumpleaños 38 Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Georgina Rodríguez se mostró muy amorosa con Cristiano Ronaldo en las redes sociales. La modelo española dedicó un romántico mensaje al futbolista portugués por su cumpleaños 38. "Felices días al amor de mi vida. Enamorada de ti y de lo que somos juntos x6 bendiciones", escribió junto a una foto abrazada a su amado en un balcón viendo el atardecer. La estrella del reality show Soy Georgina de Netflix se describe en sus redes sociales como "mamá de seis bendiciones", "vividora de la vida" y "soñadora de sueños". La tierna imagen de la pareja recibió más de tres millones de 'me gusta' en solo unas horas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En enero la modelo celebró su cumpleaños 29 rodeada de sus personas favoritas, compartiendo una foto en Instagram junto a Cristiano y sus cinco hijos. Georgina Rodriguez Cristiano Ronaldo Credit: (Carlos Costa/NurPhoto via Getty Images) "29 años cumplidos rodeada de personas y personitas que amo con todo mi corazón", escribió Georgina en Instagram. "Agradecida inmensamente a Dios por todo. Gracias a todos por haber dedicado un poquito de vuestro tiempo felicitándome y mandándome tanto cariño". Cristiano también compartió una foto en su Instagram celebrando su cumpleaños 38 con su pareja, su hijo mayor y queridos amigos el 5 de febrero. "Gracias a todos por sus mensajes de cumpleaños. Agradecido de haber pasado el día con mi familia y amigos", escribió el cumpleañero.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Georgina Rodríguez muestra su lado romántico con este mensaje para Cristiano Ronaldo en su cumpleaños

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.