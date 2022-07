Así reacciona Georgina Rodríguez ante el último feo de su cuñada, la hermana de Cristiano Ronaldo Elma, la hermana de Cristiano Ronaldo, ha tenido un detalle poco acertado que podría haber molestado mucho a Georgina Rodríguez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Georgina Rodríguez saltaba a la luz pública por las críticas que recibió tras mostrar su cuerpo al natural a solo unos meses de dar a luz a sus mellizos, de los que desafortunadamente uno falleció. Muchos criticaron que su cuerpo sin filtros o retoques de Photoshop era muy diferente al que la influencer mostraba en sus redes sociales puesto que se podían ver las estrías o la celulitis. Fue la propia hermana de Georgina la que salió en su defensa en aquel entonces pidiendo un poco de empatía hacia la madre de sus sobrinos puesto que estaba pasando un momento muy delicado. Ahora, sería la propia familia del futbolista la que habría tenido un feo con la pareja ce Cristiano Ronaldo, ya que su propia cuñada, Elma Aveiro, organizó el desfile de moda Madeira Fashion Designers que se celebra en el hotel Pestana CR,7 y en lugar de invitar a la Georgina, invitó a Merche Romero, una ex del futbolista. Georgina Rodríguez y Elma Aveiro Georgina Rodríguez y Elma Aveiro | Credit: Instagram Esta antigua novia del deportista tuvo mucho protagonismo, e incluso estuvo contratada como DJ para amenizar el evento, como se ve en las imágenes de sus redes sociales. Aunque esta relación terminó en 2006, este gesto aviva los rumores sobre la posible mala relación entre la mamá de Bella Esmeralda y su familia política. Ante este gesto, la española respondió de la mejor forma que sabe, poniendo su mejor cara en redes sociales y demostrando que tiene todo el apoyo de sus hijos y de su pareja. Además quiso compartir este bello mensaje para que nunca olvidar a la persona que fuimos cuando éramos niños: "Que no muera nunca en ti esa niña que tantas veces te salvó de la realidad con su antídoto de locura", escribió la modelo. Hay veces que se necesita ese optimismo para salir adelante, y ella es una mujer fuerte.

