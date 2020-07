Georgina Rodríguez presume anillos de diamantes, ¿boda con Cristiano Ronaldo? ¡Wow, qué piedra! Aquí te mostramos la foto que levanta la sospecha de que la pareja sigue avanzando en su relación. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La modelo y pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, sorprendió a sus millones de seguidores en las redes sociales con una foto en la que presume tremendo anillo de diamantes en el dedo anular de su mano izquierda. La modelo compartió un selfie fotografía que ha superado los 2 millones de ‘me gusta’ que muestra la hermosa joya: se trata de dos anillos, una alianza con diamantes incrustados y otra pieza con una piedra en medio de considerable tamaño. Además de presumir las hermosas joyas, dedicó un mensaje lleno de “buenas vibras”. "Grande es aquel que para brillar no necesita apagar la luz de otros”, escribió la española de 26 años junto a la imagen mientras tomaba el sol a bordo de un yate. “Buen anillo ese” o “Eso es un anillo de compromiso” fueron algunas de las preguntas de los usuarios que hasta el momento no han tenido respuesta de parte de la pareja. Sin embargo, el pasado septiembre el portugués aseguró que tenía planes de casarse con su novia. "Nos casaremos algún día, seguro. Es también el deseo de mi madre. Así que algún día. ¿Por qué no?", dijo. "Es parte de mí. Me ha ayudado mucho. Por supuesto que estoy enamorado de ella. Ella es la madre de mis hijos. Es el gran amor de mi vida", añadió el jugador del equipo Juventus en una entrevista en Good Morning America (ABC). Rodríguez colgó recientemente fotografías disfrutando del sol a bordo de un yate con el jugador y le dedicó un romántico mensaje a su amado: “Lo único que me gusta más que tú, somos nosotros”. Ronaldo y Rodríguez iniciaron su tórrido romance en noviembre del 2016 cuando era el delantero del Real Madrid y vivía en la capital de España. Se conocieron en un evento de moda en una boutique de ese ciudad y un año después dieron la bienvenida a su hija Alana Martina.

