¡Qué sexy Georgina! La pareja de Cristiano Ronaldo deja su trasero al descubierto. Mira la atrevida foto ¡Paños al aire! Georgina Rodríguez, la despampanante prometida de Cristiano Ronaldo, compartió una sensual foto en Instagram, presumiendo su trasero mientras colgaba la ropa a secar. By Lena Hansen Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Georgina Rodríguez, la futura esposa del futbolista Cristiano Ronaldo, publicó una de sus fotos más atrevidas en Instagram. La modelo española compartió una foto poniendo su ropa a secar en el patio de su casa y presumiendo su envidiable trasero semi-desnudo. "Paños al aire", tituló la sensual imagen, mostrando doble sentido. En unas horas, la imagen obtuvo más de dos millones de 'me gusta' y generó un sinfín de comentarios. "Creo que se te ha volado el pantalón", bromeó una seguidora. "No olvides poner pinzas por si se levanta el aire", le aconsejó otra. "Ole que ole, así da gusto tender la ropa", piropeó un fanático. La modelo de 26 años suele compartir fotos presumiendo su despampanante figura y haciendo ejercicios, motivando a sus seguidores a llevar una vida activa. ¡Sin duda su tiempo en el gimnasio da buenos resultados! Al parecer Cristiano Ronaldo no es celoso ya que no es la primera vez que Georgina comparte imágenes de infarto de su voluptuoso trasero. También compartió el video arriba saliendo de una piscina en tanga. La mamá de Alana Martina, de 1 año y medio, también está criando a los mellizos Eva y Mateo, y al primogénito del futbolista, Cristiano Jr. junto a su prometido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images) La modelo es muy versátil —ya que además de ser una ama de casa que tiende la ropa al sol con un look muy sensual— también es una mamá entregada a sus pequeños y hasta sabe cortar cabello, como mostró en un video en que le daba un nuevo corte de pelo al deportista. ¡Cristiano se ganó la lotería!

