Georgina Rodríguez habla entre lágrimas de la muerte de su bebé. La pareja de Cristiano Ronaldo compartió en Instagram el tráiler de la nueva temporada de su reality show Soy Georgina en Netflix. El futbolista portugués y la modelo española vivieron una gran tragedia en abril del 2022, cuando falleció uno de sus gemelos poco después de nacer. "Este año he vivido el mejor y el peor momento de mi vida en un instante", dice ella, quien agradece la salud de su bebé Esmeralda, aunque su hermanito gemelo no sobrevivió. "La vida es dura. La vida sigue. Tengo motivos para seguir adelante, ser fuerte", dice Rodríguez, quien es madre de cinco niños junto a Ronaldo. "Cris me animó muchísimo a salir adelante", dice sobre el famoso deportista. "Cristiano es el amor de mi vida", afirma. "Es superdetallista, muy bueno conmigo". En esta nueva temporada, mostrará más su lado vulnerable. "Hay más de 40 millones de personas que me siguen, pero nadie sabe realmente lo que siento", añade un avance del show, que estrena el 24 de marzo. Georgina Rodriguez Credit: (Stefania D'Alessandro/WireImage) SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La modelo, influencer y empresaria española ha tenido que adaptarse a una nueva vida en el Medio Oriente este año. "Ahora mismo mi prioridad es mi familia, son mis hijos", dice Rodríguez, quien vive en Arabia Saudita con Ronaldo desde que él se unió al club saudí Al Nassr. "Estoy superfeliz y muy agradecida". Sin duda esta nueva temporada de su reality show dará mucho de qué hablar. En el avance vemos un encuentro de la modelo española con su compatriota, la cantante Rosalía, quien le confiesa que es fanática de Soy Georgina.

