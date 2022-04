¿Cuánto recibe mensualmente Georgina Rodríguez de Cristiano Ronaldo? Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo, comparte su lujoso estilo de vida en las redes sociales y en su reality show Soy Georgina en Netflix. ¿Qué suma de dinero recibe al mes del astro del fútbol? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En su reality show Soy Georgina (Netflix), Georgina Rodríguez presume que conoce los dos lados de la moneda: la pobreza y la riqueza. "Sé lo que es no tener nada y sé lo que es tener todo", reconoce la modelo española de 27 años. "Gracias al amor ahora mi vida es un sueño", dice en el avance del programa. "Me considero una mujer afortunada", añade la pareja del astro del fútbol Cristiano Ronaldo. En sus redes sociales, comparte fotos de sus vacaciones a destinos exóticos como Dubai, sus mansiones, sus viajes en jet privado y yates, y las lujosas prendas que guarda su closet de ensueño. Muchos de sus seguidores se preguntarán ¿cuánto dinero tiene a su disposición? Se ha revelado la cantidad de dinero que recibe Rodríguez mensualmente, reporta Telemundo Deportes. Cristiano Ronaldo Credit: (Carlos Costa/NurPhoto via Getty Images) El futbolista portugués presuntamente le da una suma de más de $100 mil dólares al mes, según el programa Viva la vida, para sus gastos personales y los de sus hijos. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La modelo e influencer además recibe unos $10 mil dólares al mes por su colaboraciones con diferentes marcas. Rodríguez, quien tiene más de 36 millones de seguidores en Instagram, se ha convertido en un ícono de la moda y la belleza, reinando en las redes sociales y las alfombras rojas. Sin duda la vida de la modelo, quien espera gemelos, ha dado un giro radical desde sus días trabajando en una tienda de Gucci. Muchos esperan ansiosos la segunda temporada de su reality show en Netflix.

