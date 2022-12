Georgina Rodríguez defiende con uñas y dientes a Cristiano Ronaldo en medio de su polémico Mundial El futbolista está pasando por un turbulento momento en su carrera y la modelo expresó su parecer en torno al trato que está recibiendo el futbolista en el Mundial de Qatar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La Copa Mundial de Qatar se ha convertido en un dolor de cabeza para Cristiano Ronaldo, quien ha visto como en el último partido de Portugal se quedó en el banco de los suplentes y se renovaron los cuestionamientos sobre su rendimiento. Además, el astro luso acaba de rescindir su lucrativo contrato con el Manchester United después de conceder una entrevista en la que expuso su descontento con su situación en el equipo, donde también ha sido relegado a suplente, y lanzó fuertes críticas al club. Ante tanta polvareda, Georgina Rodríguez decidió que no se podía quedar callada. La modelo hispanoargentina escribió un extenso mensaje en sus redes sociales mostrando su apoyo al padre de sus hijos, reportó el diario deportivo español Marca. Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo selfie Diciembre 2022 Credit: Instagram / Georgina Rodríguez "Enhorabuena Portugal. Mientras los 11 jugadores cantaban el himno todos los objetivos [estaban] puestos en ti. Qué pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre", comentó en en Instagram Georgina, en relación al encuentro de octavos de final en el que Portugal derrotó a Suiza y en el que Cristiano no salió de titular. "Ojalá que Dios y tu querido amigo [el seleccionador portugués] Fernando [Santos] sigáis de la mano y nos hagáis vibrar una noche más", concluyó junto a una fotografía tomada desde las gradas en el estadio Lusail. En el día después de la clasificación para cuartos de la final, el entrenador del equipo portugués organizó un entrenamiento sobre el terreno de juego con los futbolistas que iniciaron en el banquillo ante Suiza, pero Ronaldo no estuvo presente. Sin ser ajeno a los comentarios y especulaciones sobre lo que puede suceder en los próximos partidos, el deportista no dudó en compartir unas palabras de aliento y apoyo a su selección en sus redes este martes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Increíble día para Portugal, con un resultado histórico en la máxima competición del fútbol mundial. Exhibición de lujo de un equipo lleno de talento y juventud. Nuestra Selección está de enhorabuena. ¡El sueño está vivo! ¡Hasta el fin! ¡Fuerza Portugal!", comentó.

