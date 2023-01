Georgina Rodríguez, ¿habla mal el inglés? ¡Pronuncia un discurso y enciende la polémica! La participación de la pareja de Cristiano Ronaldo en los Joy Awards, realizados en Arabia Saudita, está dando mucho de qué hablar por su uso del idioma de Shakespeare. "Al menos lo intenta". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Su ascenso a la fama ha sido realmente vertiginoso. Tan solo en el 2017 se encontraba trabajando en una boutique de Madrid y casi de la noche a la mañana se encontraba en la mira de los paparazzi por su naciente romance con el astro del fútbol Cristiano Ronaldo. Por ello no es de extrañar que la curva de aprendizaje en cuanto muchísimas cosas que llegan con la fama haya sido tan pronunciada para la modelo nacida en Argentina Georgina Rodríguez, quien está a solo días de cumplir sus 29 años. Sus detractores —e incluso, sus propios parientes— la han atacado sin piedad y criticado sus movimientos. Y ella ha sabido sortear las duras pruebas que le ha tocado vivir a su joven familia. Ahora un nuevo video ha ha convertido en blanco de las críticas de quienes aseguran que no sabe hablar inglés bien. El video surge de su participación en los Joy Awards, celebrados recientemente en Riad, capital de Arabia Saudita, país donde Cristiano Ronaldo ha mudado a todo su clan tras firmar multimillonario contrato con el club Al-Nassr. Enfundada en un hermoso vestido de gala del diseñador tunecino Ali Karoui, y sus aconstumbradas joyas deslumbrantes, la modelo que creció en Jaca, España, se dispuso a pronunciar unas palabras de agradecimiento. Pero ni las joyas ni su escote de infarto pudieron distraer a quienes consideraron que su nivel de inglés era bajo. "Ella es bellísima, pero hubiese sido mejor llevar un traductor. De todos los errores se aprende, ojalá esto la motive a mejorar y dominar el idioma", opinó una usuaria de Twitter al reaccionar al video. "Con todo ese dinero ya debería hablar [inglés] fluido", opinó alguien más en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lógicamente muchísimos fans de la modelo —con 45,3 millones de seguidores en Instagram_ salieron a defenderla a capa y espada opinando que "nadie es perfecto" y que a Geo "se le perdona todo".

