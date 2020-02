Georgina Rodríguez sorprende a Cristiano Ronaldo con un “carrito” de $197,000 ¿Quién no adora las sorpresas? Mira aquí el regalito que Georgina Rodríguez le hizo a Cristiano Ronaldo con motivo de su cumpleaños número 35. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Georgina Rodríguez sorprendió a su pareja Cristiano Rolando, además de sus millones de seguidores en las redes sociales, al revelar el obsequio que le tenía reservado a la estrella de fútbol: un Mercedes valorado en $197,000. La pareja celebró el cumpleaños del futbolista junto al hijo mayor del portugués, Cristiano Ronaldo Jr., de 9 años, con una cena especial en el reconocido y elegante restaurante Casa Fiore de Turín, la ciudad donde juega el equipo de la Juventus en que milita el futbolista. En un video compartido por la modelo española en su cuenta de Instagram, el cumpleañero quedó sin palabras al ver un Mercedes modelo AMG G63 color negro con un gigantesco lazo rojo aparcado fuera del restaurante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “¡Felicidades al hombre de mi vida! ¡Qué ganas de transportar nuestro amor en tu regalo! Feliz cumpleaños”, fue el mensaje que compartió Georgina junto al video del momento en el que el delantero portugués se ve visiblemente sorprendido por el detalle y en el que los presentes también se unen a la especial celebración. Georgina no sólo sorprendió a su esposo con ese detallazo, sino que también agregó un romántico mensaje en su historia de Instagram que robó miles de suspiros: “Por mil años más a tu lado, te amamos papá”. El astro del fútbol agradeció a través de un mensaje en sus redes sociales las muestras de agradecimiento de sus seres queridos en su cumpleaños. El nuevo Mercedes se agrega a la colección de vehículos de lujos de Cristiano, que incluye modelos de marcas como Bugatti, Ferraris, Lamborghini, Porsche o Rolls-Royce. La pareja se conoció hace más de tres años en la tienda Gucci de Madrid en que Rodríguez trabajaba. Advertisement

Georgina Rodríguez sorprende a Cristiano Ronaldo con un "carrito" de $197,000

