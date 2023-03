El mensaje de Georgina Rodríguez que genera controversia en redes: "Para que luego digan que las ricas no trabajamos" A través de sus historias de Instagram la pareja de Cristiano Ronaldo dio una probada de lo que es su día "en la chamba", pero las redes la castigaron con fuertes comentarios: "Falta de vergüenza". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El glamour y el trabajo es algo que Georgina Rodríguez ha sabido combinar como buen modelo e infuencer y así lo ha demostrado en su más reciente aparición en Instagram. Sin embargo, el post en IG Stories ha dejado mal sabor de boca a quienes lo han catalogado como un mensaje "insensible" y una "vergüenza". En dicho post —que este martes había desaparecido ya de sus historias de Instagram— la pareja de Cristiano Ronaldo aparecía vestida toda de blanco con blusa anunda a la cintura y pantalones holgados. En la mano llevaba un bolso de cuero negro sumamente fino. "Otro día maravilloso de trabajo. Para que luego no digan que las ricas no trabajamos", exclamó con un corazoncito la madre de dos hijos como reflexión. "El texto, la foto, la poca vergüenza y la falta de ironía. Me quedo tiesa", exclamó una usuaria de Twitter quien capturó la imagen y la compartió en dicha plataforma. "Yo creo que ni piensa en esa gente (la mayoría de mortales). Lo que me llama la atención es que hace no tanto, ella era una mortal común más con problemas económicos. Se ve que el dinero da amnesia", exclamó otra usuaria haciendo referencia a los humildes orígenes de la modelo nacida en Argentina. Georgina Rodriguez Credit: TW Posteriormente Rodríguez colgó esta foto en sus historias al lado de su hermana y confidente Ivana Rodríguez tras salir de compras. Su hermana compartió la foto la foto en su cuenta de IG: Ivana Rodríguez y Georgina Rodríguez Credit: IG Ivana Rodríguez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El post surge a semanas de que Patricia, la otra hermana de Georgina Rodríguez, hiciera un dramático llamada para que la modelo la ayudara asegurando que en su casa había goteras y que no le alcanzaba ni para cocinar. "Estoy arruinada y mi hermana no me ayuda; No sé si es que se avergüenzan de mí", añadió para incluir en su reclamo a su hermana Ivana. "Me quedé sin madre a los 11 años, Nadie se ha hecho cargo de mí, me he tenido que criar en la calle y empezar la casa por el tejado por cómo se ha dado la situación", afirmó. "Tuve a mis hijos muy joven y la situación de la vida no me ha ayudado mucho".

