La Navidad llegó a casa de Georgina Rodríguez, ¡tienes que ver su arbolito! ¡Así de espectacular luce la casa de Georgina y Cristiano Ronaldo estas Navidades! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Georgina Rodriguez arbol de navidad casa Credit: Rocco Spaziani/Archivio Spaziani/Mondadori Portfolio via Getty Images); Georgina Rodriguez IG A días de haberse puesto sus trajes de Halloween, Georgina Rodríguez y sus hijos mostraron las decoraciones de Navidad de su hogar. En una de las fotos que compartió la pareja del futbolista portugués Cristiano Ronaldo vemos cómo ha decorado el gran pasamanos de escalera con adornos de pino y luces. Justo al lado, vemos a sus hijos Cristiano Ronaldo Jr., Alana, Eva y Mateo colocando las esferas al imponente árbol de Navidad. En otra fotografía, vemos a Georgina colocando adornos en la parte de arriba de su árbol, en el que sobresalen los tonos verdes y azules. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El arbolito de navidad de Georgina y familia Georgina Rodriguez arbol de navidad 2022 Credit: Georgina Rodriguez IG Georgina Rodriguez arbol de navidad 2022 Credit: Georgina Rodriguez IG Cabe recalcar que el año pasado la empresaria de 28 años también decoró su casa de manera sobria y muy elegante. El hogar de Georgina no es el único en el que ya se respira el espíritu de la navidad. El árbol de navidad de Ximena Duque es "una pieza de arte" La empresaria y actriz colombiana Ximena Duque ya colocó un increíble árbol de navidad del reconocido diseñador de origen venezolano Daniel Zambrano, cuyas creaciones exclusivas contagian desde hace varios años las navidades de los artistas en Miami. "Me sorprendiste, definitivamente superaste mis expectativas porque para mí la navidad es muy importante, sobre todo ahorita que mi mamá está acá, desde que llegó otra vez acá a Estados Unidos y está con nosotros, o sea para mí la Navidad es algo demasiado bonito y entonces claro yo lo tenía en mi mente, recuerdo que hablamos, te dije 'Daniel me gusta el azul, los plateados, blancos', pero es que cada detalle, los nombres, los brillos…", compartió Duque. Ximena Duque Ximena Duque y el diseñador Daniel Zambrano | Credit: Facebook Ximena Duque Ximena Duque Árbol de Navidad de Ximena Duque | Credit: Facebook Ximena Duque

