Exmarido de Marlene Favela comparte video al borde de las lágrimas: "Tenemos tanto que hablar" George Seely conmovió a sus seguidores con una grabación muy íntima y personal en la que abrió su corazón y mandó un mensaje a alguien muy especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, la carismática Marlene Favela reconocía el gran amor que se tuvieron su exmarido, George Seely y ella, y lo feliz que fue en una etapa de su matrimonio. Aunque lo suyo acabó, siempre resalta lo bonito que esa relación trajo a su vida, entre otras cosas, a su princesa Bella, de quien ambos están perdidamente enamorados. Ahora ha sido George quien en un video cargado de sentimiento y visiblemente emocionado, quiso compartir su sentir con sus seguidores. Un mensaje y una auténtica declaración a los que son los grandes amores de su vida a pesar de la distancia y de la falta de contacto diario. Con motivo del cumpleaños de uno de sus hijos, Gabriel, el empresario quiso mandarle esta felicitación y unas palabras que denotan el dolor que siente su corazón. "Han sido 7 años desde la última vez que te vi", dijo con la voz entrecortada mientras también le deseaba un feliz día. "Pienso en ustedes mucho y estoy seguro que no pasará mucho tiempo para que nos volvamos a ver... Tenemos tanto qué hablar", expresó refiriéndose también a su otro hijo, Remy. Aunque se desconoce la razón por la que la relación con sus hijos es en la distancia, lo cierto es que su perfil siempre muestra fotos de ellos junto a dedicatorias llenas de afecto y amor paternal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al igual que lo hace con ellos, también se derrite con su Bella del alma, de dos añitos, a quien sigue en las redes (y a su mami también) y a la que regala preciosos comentarios. Marlene Favela y George Seely Marlene Favela y George Seely | Credit: Instagram Marlene Favela (x2) La pequeña ha heredado los bellos rasgos físicos de sus dos papis quienes se mantienen de lo más unidos por ella. La expareja ha sabido dejar atrás sus diferencias personales para ejercer de padres responsables y amorosos de su chiquitina, ¡cada día más linda!

