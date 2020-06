¡Así ha vuelto George Seely, el papá de la hija de Marlene Favela! Justo cuando la intérprete de El Zorro, La Espada y La Rosa declaró que está bendecida y ama su vida, ¡el papá de Bella reaparece con estas desconcertantes fotos! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Marlene Favela, trabajadora como es, está llevando con absoluto hermetismo su vida privada y todo lo que concierne a su vida familiar, mientras que continúa compartiendo en sus redes como toda una profesional pese a los serios rumores de separación de su esposo Geoge Seely. Así de espectacular se mostró el sábado asegurando que, pase por lo que esté pasando, ama su vida: Y bajo la preciosa foto añadió el hashtag de bendecida. No sabemos si haya sido a causa de este último post de Marlene o no, pero lo cierto es que el domingo el papá de su hija Bella, desaparecido de la noche a la mañana, volvió a llenar de fotos sus redes, demostrando que él tampoco la está pasando nada mal. No escribió nada bajo los posts compartidos, aunque bien dicen que una imagen vale más que mil palabras. Aquí podemos verle muy divertido pescando en un río en el que alguien le grabó lanzando el sedal a cámara lenta. Aunque no especificó tampoco el lugar en que se encuentra, lleva ropa muy abrigada. También compartió este precioso atardecer nevado: Mientras la mayoría de sus seguidores discutían entre ellos acerca de si él abandonó o no a su mujer y a su hija, alguna que otra no dudaba en aprovechar la ocasión para cortejar al autraliano: “Tan elegante y guapo. Que no daría yo por tener a un hombre como usted. Definido y determinante”, aseguró una seguidora. ¡Aquí el que no corre, vuela! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No se ve juntos en redes a Marlene Favela y George Seely desde el pasado enero, incluso él dejó de seguir a su esposa y a su hija, además de borrar todas las fotos de su feed. Solo el tiempo dirá lo que sucederá con esta bonita familia que celebró una boda de ensueño.

