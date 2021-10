El emotivo mensaje del ex de Marlene Favela a su hija en su cumpleaños George Seely, padre de la hija de Marlene Favela, no puede estar más derretido con la pequeña. Ahora que Bella cumplió 2 añitos de vida, le dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marlene Favela y su pequeña Marlene Favela y su pequeña | Credit: Marlene Favela/Instagram El empresario George Seely, padre de la hija de Marlene Favela, no puede estar más derretido con la pequeña. Ahora que Bella cumplió sus 2 añitos de vida, le dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños que ha enternecido a todos. "Mi niña cumplirá dos años muy pronto. Te amo Bella y Dios te bendiga siempre", escribió el australiano en Instagram, acompañando el mensaje de una foto en la que la niña aparece con un hermoso vestido rojo. Este 12 de octubre, la actriz de 44 años le celebró el cumple a su pequeña con una increíble fiesta repleta de amigos, globos, regalos y adornos de todo tipo. "Gracias por regalarme los dos años más hermosos de mi vida, Bella. Feliz cumpleaños, te amo por siempre y para siempre", le dijo Favela en Instagram. Por su parte, Seely no pudo dejar de desearle los mejores deseos a la niña de ambos debajo de la foto colgada por la actriz: "Felicidades cariño mío". A pesar de que el padre de la pequeña vive en Australia, Favela siempre ha asegurado que el padre se mantienen bastante cerca y tienen una relación muy especial con Bella. Según reportaron varios medios, durante la presentación de su línea de maquillaje, la actriz de La desalmada dijo que Bella "no tiene ausencia, mi hija es tan afortunada que todo lo que ella necesita lo tiene, a lo mejor las personas no viven en el mismo país pero eso no significa que no haya la cercanía, el amor, no siente esas ausencias". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Favela y Seely pusieron fin a su matrimonio el pasado año y ya la actriz se encuentra abierta a darse otra oportunidad en el amor. Recientemente también declaró a la prensa que todas sus parejas anteriores actualmente son sus amigos. "Debo decirlo con toda la franqueza del mundo, me ha tocado gente muy linda en mi vida y no tengo porqué hablar cosas que no son, la verdad es que las parejas que he tenido a lo largo de mi vida han sido personas increíbles que han llegado, me han enseñado, han tenido su función, su función en mi vida y se han ido de la mejor manera", dijo. "Puedo decir que soy amiga de las personas que ya no están conmigo".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El emotivo mensaje del ex de Marlene Favela a su hija en su cumpleaños

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.