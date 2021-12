George Clooney rechazó un pago de $35 millones por solo un día de trabajo El actor y director de cine estadounidense George Clooney admitió haber rechazado un pago de $35 millones por un solo día de trabajo grabando un comercial para una aerolínea. ¿Por qué lo hizo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir George Clooney George Clooney | Credit: Karwai Tang/WireImage El actor y director de cine estadounidense George Clooney admitió haber rechazado un pago de $35 millones por un solo día de trabajo grabando un comercial para una aerolínea. Durante una entrevista con el diario británico The Guardian, preguntaron a Clooney si siente que tiene "suficiente dinero" en esta etapa de su vida. "Bueno, sí. Me ofrecieron $35 millones por un día de trabajo para un comercial de una aerolínea, pero hablé con [mi esposa] Amal al respecto y decidimos que no valía la pena", dijo. George Clooney y Amal George Clooney y Amal | Credit: Karwai Tang/WireImage "Estaba [asociado con] un país que, aunque es un aliado, a veces es cuestionable, así que pensé: 'Bueno, si me quita un minuto de sueño, no vale la pena' ", agregó de su decisión tomada tras consultar con la madre de sus gemelos. En 2017, Clooney ocupó el segundo lugar en el Top 100 de la lista anual de Forbes de las celebridades mejor pagadas del mundo, detrás del boxeador Floyd Mayweather. Ese año, el actor ganador de varios premios Oscar obtuvo grandes ganancias gracias a la venta de la compañía de tequila Casamigos, de la cual fue cofundador. De acuerdo con Forbes, la estrella de Hollywood obtuvo $239 millones en ganancias antes de impuestos. George Clooney George Clooney | Credit: Karwai Tang/WireImage Durante la entrevista con The Guardian, el actor de 60 años respondió a la pregunta de por qué estaba actuando poco en los últimos años. "En general, simplemente no hay muchos papeles buenos y, mira, no tengo que actuar", dijo. "Mi esposa y yo tuvimos esta conversación cuando cumplí 60 años este verano. Dije: 'Todavía puedo hacer cosas, y a los dos nos encanta lo que hacemos. Pero debemos asegurarnos de que no nos pongamos en ridículo'. Así que parte de esto es simplemente asegurarnos de vivir nuestras vidas". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN En los últimos tiempos, Clooney ha participado en la película The Tender Bar, protagonizada por Ben Affleck, que se estrenará el 17 de diciembre.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image George Clooney rechazó un pago de $35 millones por solo un día de trabajo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.