¡Concursante de famoso reality show es sentenciado a 18 años de cárcel! Geoffrey Paschel, una de las caras del programa 90 Day Fiancé: Before the 90 Days, fue acusado de secuestro y agresión a su exprometida el pasado mes de octubre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El que fuera participante del programa de televisión 90 Day Fiancé, la estrella Geoffrey Paschel, fue sentenciado a 18 años de prisión este jueves después de ser acusado de secuestro y agresión a su exprometida durante un juicio el pasado mes de octubre. Así lo confirma el comunicado de Charme Allen, fiscal del distrito Knox County. En el mismo también se recoge que no tiene derecho a libertad condicional. Lo más llamativo de todo es que Paschel tiene un importante historial criminal a sus espaldas que incluye posesión de sustancias controladas con la intención de venta, además de dos cargos federales por tráfico de drogas. Un dato muy significativo que se tuvo en cuenta durante el juicio reciente. "Con la sentencia de este caso, no habrá más víctimas por parte de este ofensor durante un largo tiempo", prosiguió el letrado Allen. Geoffrey Paschel Geoffrey Paschel | Credit: IG/Geoffrey Paschel El caso se remonta a junio del 2019, cuando las autoridades respondieron a una llamada de disturbio doméstico en Rocky Hill, del área de Knoxville. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, la víctima acusó a Paschel de haberla agredido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Paschel agarró a la víctima del cuello y la golpeó contra la pared varias veces. También fue tirada al suelo y arrastrada. Paschel tomó el celular de la víctima y no la permitió abandonar la residencia", lee la declaración. La víctima pudo escaparse a la casa de los vecinos cuando el agresor se durmió. Geoffrey Paschel Geoffrey Paschel | Credit: KNOX COUNTY SHERIFF'S DEPARTMENT Este feo episodio hizo que los fans del show de TLC 90 Day Fiance: Before the 90 Days llamaran en 2020 al canal y pidieran su retiro del espacio televisivo de inmediato.

