En el nuevo video musical "Patria y vida" varios cantantes cubanos denuncian las injusticias del gobierno totalitario de la isla. Descemer Bueno y Yotuel unen fuerzas con el dúo Gente de Zona (integrado por Alexander Delgado y Randy Malcolm Martínez) en Miami. Yotuel Romero, del grupo Orishas, aparece sin camisa, con las palabras 'patria y vida' pintadas en su cuerpo, contrarrestando la consigna comunista "patria o muerte" popularizada por el difunto dictador Fidel Castro. El tema, que ya se ha vuelto viral, pide la democracia para Cuba. Otros artistas se unen desde la isla, haciendo el mensaje aún más poderoso. Maykel Castillo 'Osorbo' y El Funky unen sus voces desde Cuba, rindiendo homenaje al Movimiento San Isidro. El movimiento social —que se opone al regimen del actual mandatario Miguel Díaz-Canel— tiene como misión empoderar a la sociedad "hacia un futuro con valores democráticos" y unirse "para promover la libertad y la cultura". El video de Asiel Babastro —que ya tiene más de 465,000 vistas en YouTube— muestra imágenes de protestas en pro de los derechos humanos en Cuba y la violencia con la que el gobierno intenta aplastar a sus opositores. Su letra también es contundente. "Esta es mi forma de decírtelo/Llora mi pueblo y siento yo su voz/Tú cinco nuevе, yo doble dos/Sesenta años trancado еl dominó", dice una estrofa que canta Yotuel. "¿Qué celebramos si la gente anda deprisa?/ Cambiando al Ché Guevara y a Martí por la divisa/ Todo ha cambiado, ya no es lo mismo/ Entre tú y yo, hay un abismo/ Publicidad de un paraíso en Varadero/ Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron", reza otra. "Somos artistas, somos sensibilidad/ La historia verdadera, no la mal contada/ Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada/ A punta de pistola y de palabras que aún son nada", canta Descember Bueno. "No más mentiras/ mi pueblo pide libertad/ no más doctrinas", exige Alexander Delgado, gritando "¡se acabó!"

Durante una presentación virtual del tema, Descemer Bueno afirmó: "hace falta llamar la atención del mundo entero para que le pongan el dedo al sistema". Babastro, el realizador del clip, añadió: "el video muestra la honestidad de estos artistas, el discurso de ellos. No queremos que nos mientan más, queremos tener derecho a pensar diferente, a ver un cambio, a no entregar más años de vida sin un cambio".

