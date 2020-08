¡Génesis Rodriguez en el centro de la polémica entre El Puma y sus hermanastras! José Luis Rodríguez aseguró que la controversia con sus hijas mayores fue motivada por el pésimo trato de ellas hacia Génesis. Mientras, esto es lo que está pasando con la benjamina del cantante. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de la controversia creada por una respuesta de José Luis Rodríguez a la pregunta de “para cuándo la reconciliación con sus hijas mayores” durante una reciente entrevista con Luz María Doria, la eterna pelea entre El Puma, Lilibeth y Liliana, vuelve a estar en el punto de mira. El venezolano volvió a ahondar en el tema para el programa de televisión Ventaneando, en el que aseguró que la razón del conflicto fueron los ataques hacia su pequeña Génesis por parte de sus hermanastras. Image zoom Instagram/Génesis Rodríguez “Carolina”, su esposa y mamá de Génesis, “quiso unir las dos familias, pero con todo el amor del mundo. Se abrieron las puertas de nuestra casa y aún abriendo las puertas de la casa pasaron cosas”, aseguró. “Génesis ha pasado por muchas cosas traumáticas; por eso el ataque hacia ella de la misma familia dolió muchísimo”, confesó el ídolo de la música. Mientras, su hija Génesis continúa adelante con su vida, muy unida a sus padres y ajena a cualquier tipo de polémica. Con esta veraniega foto celebró su 33 cumpleaños, hace apenas tres semanas, el pasado 29 de julio. Poco antes, compartió este tierno video en el que sus papás explican el por qué le pusieron tan original nombre a su pequeña: Genesis Rodríguez continúa cosechando éxitos en Hollywood y falta tan solo una semana para el estreno de su nueva película Centigrade, cinta que protagoniza junto al actor Vincet Piazza, para la cual la bella actriz tuvo que someterse a una estricta dieta por exigencias del guión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de ver el trailer, suponemos que la película es no apta para claustrofóbicos. En ella Génesis interpreta a una mujer embarazada que queda atrapada en un auto bajo la nieve con su pareja. “El 28 de agosto estaré en el Vineland Theater, en la Ciudad de la Industria, en L.A. ¿Van a ver la película Centigrade en su casa o en un autocine?”, preguntaba en sus redes a sus fans, mientras compartía el día del estreno.

