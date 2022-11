Génesis Aleska pone a temblar a todos al soltar una bomba: "¿Está bueno el chisme?" Después de lo que se ha dicho de la modelo, la venezolana dispara con todo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La telenovela sobre Génesis Aleska y sus actos de brujería continúa. Ahora es ella quien podría contarlo todo y hablar sin pelos en la lengua. Al menos así lo ha dado a entender con este mensaje en sus redes. Por medio de un video de lo más sensual y también misterioso, la venezolana ha soltado una bomba con la que ha puesto a temblar a los implicados en su caso de supuesto desprestigio. Génesis ha desvelado algo que promete dar mucho que hablar. Génesis Aleska Génesis Aleska | Credit: IG/Génesis Aleska "¿Está bueno el chisme, no? Y piensan que soy loca, bruja, mala, pum... Pero mañana va a estar mejor porque van a conocer a la verdadera mala", anunció. Frente al espejo y pintándose los labios de rojo, la modelo y expareja de Nicky Jam citó a todos sus seguidores a que la vean este miércoles a las 8 de la noche para contar algo que dejará al descubierto a la auténtica 'mala'. ¿Será el lanzamiento de un nuevo producto o sencillamente se habrá decidido a contar su historia? ¿Estrategia comercial o comunicado personal? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN He ahí la duda. Lo cierto es que con este video ya ha provocado las reacciones de sus no precisamente buenos amigos, como Miguel Mawad. Aleska Génesis y Miguel Mawad Credit: IG/Storires/Miguel Mawad "Yo no tengo nada que ver, no me presto a ningún experimento social, ningún video ni nada con su persona", escribió en sus historias de Instagram. ¿Entonces? Muchos ya han hecho sus apuestas y mientras que unos creen que se trata de su nuevo video con Nicky Jam, otros esperan que Génesis suelte toda la sopa. Habrá que esperar unas horas para descubrir el misterio.

