Tras rumores de ruptura con Nicky Jam, Genesis Aleska reaparece en redes sociales presumiendo anillo y flores ¿Siguen juntos? Tras rumores de una supuesta separación de Nicky Jam y su novia Genesis Aleska, la modelo venezolana reaparece en Instagram presumiendo anillo y rosas. ¿Regalos del reggaetonero? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras rumores de ruptura con Nicky Jam y desaparecer unos días de las redes sociales, Genesis Aleska reaparece en Instagram presumiendo cuerpazo, flores.... ¡y un anillo! La modelo venezolana compartió en sus Instagram Stories una foto de un bello atardecer con vista a la playa con un flamante anillo. ¿Será un regalo del reggaetonero? También publicó fotos en traje de baño en el mar que dejaron a muchos boquiabiertos. Sus más de un millón de seguidores en Instagram celebraron su regreso a las redes sociales tras un tiempo de misterioso silencio. "Volviste", comentó una seguidora. "Estás de vuelta. Bienvenida", escribió otra. Podemos notar que sus fotos junto a Nicky Jam siguen intactas en su cuenta de Instagram, aunque muchas fotos de la modelo han desaparecido del Instagram del reggaetonero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El 12 de abril Genesis Aleska compartió un video bailando muy sensual una canción de su amado. "El paso de Anitta pero al estilo de @nickyjam", escribió la venezolana y el reggaetonero comentó con emojis de fuego. Algunos de los más de 40 millones de seguidores de Nicky Jam en Instagram notaron que faltaban fotos de la modelo, pero que aún había un video en su cuenta celebrando momentos memorables de la pareja en el 2021. "Te faltó borrar esto", bromeó un seguidor. "Creo que están juntos, ojalá todo se arregle, hacen muy linda pareja", comentó otra fanática del cantante. En sus Instagram Stories, Genesis Aleska también compartió una imagen de un ramo de rosas, mostrando un tatuaje muy especial. La pareja se hizo tatuajes combinados en las manos. El de ella es una llave con un corazón y el de Nicky Jam es una cerradura. Genesis Aleska Credit: Instagram/ Genesis Aleska Todas estas románticas imágenes parecen ser mensajes subliminales que apuntan a que la pareja sigue enamorada y la relación no ha terminado. ¿Volveremos a verlos juntos en las redes sociales? ¡Seguiremos pendientes de esta telenovela!

