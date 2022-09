Genésis Aleska reacciona a fuertes comentarios de su ex Miguel Mawad, quien también fue pareja de Gaby Espino Miguel Mawad, quien fue pareja de Genésis Aleska, criticó a la modelo venezolana, exnovia también de Nicky Jam, acusándola de prostituirse. Y Aleska reacciona, llamando "despechado" a Mawad, exnovio de Gaby Espino. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Tremendo enredo entre exs! Génesis Aleska, quien fue ex novia de Nicky Jam, reacciona a las críticas de Miguel Mawad, quien fue novio de Gaby Espino. Lo cierto es que Génesis y Miguel tuvieron una relación amorosa durante años y la modelo venezolana asegura que él está "despechado", y nunca ha superado su ruptura con ella. El empresario venezolano Miguel Mawad criticó fuertemente a la modelo venezolana, con quien tuvo una relación de más de cuatro años. Mawad alega que Génesis tiene relaciones con hombres adinerados como su ex, el cantante Nicky Jam, por dinero y la acusa de "prostitución". En una entrevista con la periodista Mandy Fridmann, Mawad dijo que Génesis "me cayó a golpes y me partió la cara", por lo que él inició un proceso legal contra ella. "Hubo sangre y hubo heridas durante unos días", alega. La modelo venezolana reaccionó a estas declaraciones de Mawad, con quien reinició una relación amorosa este año tras ella terminar con Nicky Jam y Mawad terminar su noviazgo con la actriz Gaby Espino. En esta segunda ocasión que volvieron, él le dio un anillo de compromiso a Génesis, pero la relación terminó en términos no amistosos. "Es una persona que no acepta que ya lo nuestro se acabó", dijo ella en entrevista con Carlos Adyan de En casa con Telemundo. "Me dolió muchísimo el hecho de leer esas declaraciones", dice sobre los mensajes de Mawad en sus redes sociales tildándola de "prepago". Una foto de ella con el futbolista Neymar fue supuestamente la que hicieron enojar a Mawad, según Génesis. "Son actitudes de despecho", asegura ella. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nicky Jams y Génesis Aleska y Gaby Espino y Miguel Mawad Credit: John Parra/Getty Images; Manny Hernandez/The Grosby Group "Es un hombre que está dolido", dice sobre Mawad, ya que según Génesis, ella no aceptó casarse con él. Cuando Adyan le preguntó si durante el tiempo que Mawad estuvo con Gaby Espino, la buscó a ella, la modelo contestó: "No quiero malponerla a ella, pero él siempre estuvo detrás de mí. Él siempre estuvo buscándome. Lo que pasa es que yo empecé una relación con otra persona", dijo refiriéndose al reggaetonero. "Y lo bloquee completamente de mi vida". En sus Instagram Stories, la modelo compartió una foto en París, en la torre Eiffel, con el mensaje: "justicia divina". "Cuando estás con alguien y estás enamorado y lo quieres, tú quieres creer que esa persona es buena", dijo Mawad en el live de Instagram junto a Fridmann. "Yo sí estuve enamorado de ella y no me importa decirlo". Él asegura que sus acusaciones no son por despecho. "Aquí nadie está dolido, nadie está llorando por las esquinas. Nadie está buscando atención. Yo la poca fama que tengo es porque fui novio de Gaby Espino. A mí no me interesan estos shows mediáticos pero yo lo hice porque la gente tiene que saber la verdad".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Genésis Aleska reacciona a fuertes comentarios de su ex Miguel Mawad, quien también fue pareja de Gaby Espino

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.