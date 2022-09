Génesis Aleska enfrentó con duras declaraciones las acusaciones en su contra de Miguel Mawad, el ex de, y criticó a la actriz venezolana: "No sé cómo una mujer ya mayor como ella se presta para eso".

"Yo no soy prostituta, yo no soy drogadicta": Génesis Aleska sobre el conflicto con el ex de Gaby Espino

Luego de las fuertes declaraciones de Miguel Mawad sobre su exnovia Génesis Aleska Castellanos, la modelo habló públicamente para dejar claro quién considera ella es el violento de la relación y enfrentó las acusaciones en su contra del también ex de Gaby Espino.

"Yo no soy prostituta, yo no soy drogadicta, ni nada de lo que él está diciendo", aseguró en declaraciones en el show de radio de Enrique Santos. "Él a mí me acusa de drogadicta, y es un espejo de él mismo. Yo no soy drogadicta y él me confesó a mí que él sí se drogaba".

En los últimos días el empresario venezolano, quien tuvo una relación con Génesis Aleska en el pasado y que retomaron luego de que ella acabara con Nicky Jam, la acusó de "prostitución" y de haberle caído a golpes.

Aleska Genesis Aleska Genesis | Credit: Mezcalent.com

Ahora la modelo ha dado su versión de los hechos. "Yo fui maltratada en muchos sentidos, incluso ese día que él dice que yo fui la que lo agredí, yo me defendí, él es una persona tóxica, él agrede mucho con sus palabras, él me manotea, hace como que me va a pegar, no era la primera vez que lo hacía, pero como yo tengo miedo… Mi reacción, a diferencia de otras veces, fue defenderme, no me deje, inmediatamente me bajé del carro y me fui", contó.

"Yo tengo pruebas de todo, de la fecha exacta eso fue, un 9 de junio, Miguel fue una persona que nunca dejó de buscarme, el año pasado cuando yo estaba con Nicky y él con Gaby Espino me buscaba desesperadamente y no me dejaba en paz", aseguró.

La joven también señaló que Mawad la "perseguía, iba hasta la puerta de mi apartamento a buscarme, incluso yo me mudo con Nicky, cambié de teléfono, me salí de las redes, cambié de correo, me desaparecí, incluso para que Miguel no me encontrar".

"Sí le tengo miedo, es una persona que no tiene límites, que es capaz de hacer lo que sea con tal de salirse con la suya y hacerte sufrir. Yo no puedo entender como una persona que dice amarte puede hacerte tanto daño", sostuvo.

"Ese día que me defendí, ese morado que se hizo en la cara no se lo hice yo, él me confesó que tuvo una pelea el día antes, él empezó a manotearme y yo me defendí, en mucho tiempo yo me defendí", contó. "Él no solamente me confiesa que se droga, sino que me fue infiel con personas amigas mías del medio, una de ellas lo apoya a él en las redes sociales".

También afirmó que Espino no ha estado de espaldas a la situación. "Estando con Gaby me dedicaba post y ponía #mini, y yo creo que ella sabía y se hacía la loca".

"Cuando yo estaba con Miguel, ella siempre me comentaba: 'Qué bellos'… Incluso meses antes de terminar la relación, yo los presento en un restaurante, y ella sabía de nuestra relación, me impresiona cuando ellos comienzan la relación, y sin embargo en redes sociales él siempre intentaba mandarme un mensaje, algo", agregó.

Por tanto, aseguró que Espino "se prestaba para ello, incluso una vez que yo dejé mis cosas en la casa de él, entre ellos unas pulseras, y ella se las puso y él también y se tomaron fotos. Él se hizo unos tatuajes con mi nombre y ella publicó en sus historias que se lo estaba eliminando, es como una niña, como inmadura, yo no sé cómo una mujer ya mayor como ella se presta para eso".

"Él me confesó que él estuvo con [Espino] por hacerme sentir mal a mí, él prácticamente la usó, que le costaba estar íntimamente con ella, que ella lo buscaba y que a él le costaba, criticando sus partes íntimas, que no le gustaban, que lo tenía de una manera que no era agradable estar allí… Yo soy una dama, y no quiero caer en el mismo nivel que ellos han caído", dijo.

La ex de Nicky Jam también habló del anillo de compromiso que el empresario le regaló la última vez que estuvieron saliendo.

"Me entrega el anillo el 26 de julio, cómo una persona que fue agredida por mí, un mes y medio me pide matrimonio… Ese día me di cuenta de que Miguel era el mismo tóxico y maltratador de siempre, luego de eso, que decido no tratarlo más, él trata de convencerme que está arrepentido, y él me da un anillo, y me pide matrimonio porque quiere hacer las cosas bien conmigo", dijo.