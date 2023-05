Hija de Pedro Fernández debuta como cantante Gemma Cuevas, la hija menor de Pedro Fernández, inicia una carrera en la música y lanza su primer tema. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La frase "nada se roba, todo se hereda" podría funcionar muy bien en este caso, debido a que Gemma Cuevas, la hija del famoso y reconocido representante de música ranchera Pedro Fernández, se lanza como cantante con el tema "Cuando la luna se va", que fue compuesta por su hermana Karina. Ahora, la hija menor del intérprete de "Mi forma de sentir", habla de su lanzamiento. "Mi papá [Pedro Fernández] estaba conmigo porque él produjo, fue el productor del tema y para mí fue maravilloso tenerlo presente", explicó Cuevas al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Al ver el video también; la idea que tenía, Mike Rodríguez, el director, la plasmó totalmente; nos entendimos muy bien con todo esto y quedó maravilloso. Estoy encantada; a mí me gusta muchísimo". Gemma asegura que causó expectación que su primer sencillo sea balada y no un sencillo de regional mexicano como su padre. Sin embargo, asegura que no duda en probar más adelante algo en este género, pero por ahora prefiere otro tipo de música. Pedro Fernandez Pedro Fernandez | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mucha gente se sorprendió al escuchar el tema que no era regional, no tiene nada de regional; es una balada totalmente, súper melancólica, para llorar. No estoy peleada, a mí me encanta el regional", comentó. "[Mi amor por la música] fue desde chiquita, a los cinco o seis años grabé un tema con mi papá, cuando tenía como cinco o seis años. Y pensé 'esto es a lo que sé que algún día voy a hacer". Gemma Cuevas sueña con lograr el mismo éxito de Pedro Fernández; incluso, no confesó que estaría "encantada" de abrir sus espectáculos. "Mi papá ha creado tantas cosas y ha hecho tantas cosas tan lindas que me encantaría algún día ser como él o mejor que él", dijo. "Trabajo con mi papá, viajo con él. Para mí sería padrísimo ser parte de ese show".

