Gemelo de Carlos Parra, quien sobrevivió, dedica desgarrador mensaje de despedida a su hermano César Parra, quien sobrevivió al fatal accidente donde murió su gemelo Carlos, ahora se pronuncia ante el deceso de quien lo acompañó desde su nacimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se dio a conocer que el sábado 6 de mayo de 2023, Carlos Parra, quien viajaba junto a su gemelo César y su otro hermano Cristhian, había fallecido en un importante accidente automovilístico que sufrieron en la carretera de Phoenix a Sonora donde iban pata celebrar el cumpleaños del último. Los otros familiares fueron trasladados al hospital cercano donde se reportaban delicados. Ahora, el mellizo se pronuncia ante lo ocurrido. "Te amo mucho mi niño hermoso, tú lo sabes propeno", mencionó en una mensaje que dio a conocer en una de las historias de su cuenta de Instagram. "No sé qué voy a hacer sin ti, te llevas mi corazón". En el mensaje escrito en un marco negro con letras blancas, el también miembro de Los Parras puso un gran corazón negro. La muerte del intérprete de regional mexicano a causado gran impacto entre propios y extraños; sobretodo, cuando se dio a conocer que el joven, recientemente, se había comprometido en matrimonio con su novia Lilian Griego, quien hasta ahora no se ha pronunciado sobre el deceso del famoso. La influencer también ha recibido las condolencias ante la muerte del hombre que se convertiría en su esposo. Carlos y César Parra Credit: César Parra Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El noticiero estadounidense Fox 10 Phoenix difundió imágenes del auto calcinado donde viajaba el vocalista de dicha agrupación con sus hermanos. Si bien hasta el momento no existe un reporte oficial sobre lo ocurrido, ha trascendido que la causa de dicho incidente fue por exceso de velocidad. Se mencionó que las autoridades llegaron de inmediato para tratar de auxiliar a quienes se encontraban al interior del vehículo, pero solo pudieron rescatar a dos de los tripulantes. Carlos Parra De momento, se desconoce cuándo se llevarán a cabo los funerales de Carlos Parra y si sus hermanos César y Cristhian ya están fuera del hospital.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gemelo de Carlos Parra, quien sobrevivió, dedica desgarrador mensaje de despedida a su hermano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.