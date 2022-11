Gelena Solano vuelve a sufrir otra pérdida que la deja desolada: "Ya no está con nosotros" La periodista compartió el duro golpe que ha vivido en estos días junto a su esposo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado mes de agosto, Gelena Solano perdió a uno de los seres más importantes de su vida: su hija peluda Chanel. La perrita y fiel compañera por 13 años dejó un vacío en la comunicadora que a día de hoy sigue doliendo mucho. En medio de estos momentos de tristeza, la colaboradora de El gordo y la flaca ha vuelto a vivir otro duro golpe, una pérdida de última hora que ha sumado más dolor al que ya padece su corazón. "Coco ya no esta con nosotros, ya está descansando. Estoy totalmente triste, no es fácil llorar a dos angelitos a la misma vez y en menos de tres meses", expresó la esposa de Steve Cutuli en un emotivo mensaje en sus redes. Su otro perrito, Coco, todo un superviviente, ha partido con 16 años. Gelena Solano Gelena Solano | Credit: (Photo by Eugene Gologursky/Getty Images for Art Hearts Fashion) Gelena explicó que, a pesar los problemas de salud que arrastraba su pequeñín, seguía brindándoles amor y alegría a todos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La comunicadora dominicana compartió unas preciosas imágenes con su angelito que enternecieron por su alto nivel de amor y entrega, esa que, como ella mismo expresó, le falta a muchos seres humanos. "Estos dos perritos fueron como mis hijos de 4 patas, y me hicieron muy feliz, siempre serán parte de mi esencia, de mi vida y estarán en mi corazón porque tenían mas empatía y lealtad a diferencia de la mayoría de gente que conozco", escribió. Gelena mandó un mensaje a todas esas personas que no entienden, incluso se burlan, del dolor de quienes pierden a un animal. "Ojalá que encuentren su luz para que puedan brillar y de paso unos caninos que les den alegría, felicidad y amor incondicional porque yo tuve esa dicha. Quizás así podrán entender el amor que se les tiene a esos animalitos que forman parte de nuestra familia y de paso podrán respetar el dolor ajeno". Un momento triste para Gelena, quien, a su vez, tuvo la dicha de vivir uno de los amores más puros y leales. Ahora estos angelitos la siguen acompañando con los bellos recuerdos compartidos que jamás se borrarán de su corazón. Buen viaje junto a tu hermanita, pequeño Coco.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gelena Solano vuelve a sufrir otra pérdida que la deja desolada: "Ya no está con nosotros"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.