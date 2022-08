Gelena Solano, desolada por la pérdida de su "hijita": "Te llevas mi alma y me dejas triste" "No lo asimilo, no logro entender por qué siempre tengo que tener pérdidas tan irreparables", lamentó Gelena Solano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gelena Solano está desolada tras la pérdida de su "hijita". "Estoy perdida en la tristeza y en el llanto, una vez más vuelvo a sentir un dolor profundo en mi corazón", expresó la periodista de El gordo y la flaca (Univision) en su cuenta de Instagram. Visiblemente afectada tras la muerte de su fiel compañera, la esposa del empresario Steve Cutuli, compartió momentos únicos junto a su "mejor amiga". "Mi hijita de cuatro patas, mi mejor amiga, mi vida misma, mi Chanel. Tú eras parte fundamental en mi vida, en mi historia, y te llevas mi alma y me dejas triste con un vacío muy grande". Solano explicó que su perrita venía luchando por años con una enfermedad. "En la vida me ha tocado vivir momentos muy duros y tu pérdida me deja un gran vacío. Los que me conocen saben que Chanel ha sido una parte importante en mi vida, una perrita que luchó seis años con su problema de la tráquea colapsada hasta que no pudo más". Yo aún no lo asimiló. No logro entender por qué siempre tengo que tener pérdidas tan irreparables", Gelena Solano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el 2020, la reportera vivió un dramático momento junto a su familia luego que su hermana Stephanie estuvo al borde de la muerte después de haberse sometido a una lipoescultura en Miami y haber sufrido un infarto en la mesa de operaciones. La perrita siempre estuvo presente en la vida de Solano. "Mi chanelita, fueron 13 años contigo y en cada rincón de esta casa estás tú. Cómo voy a cenar, a dormir, a ver televisión sin ti. Mi vida entera era en torno a ti. Tantos viajes contigo, las visitas de los suegros los domingos, los restaurantes, me acompañabas muchas veces hasta al trabajo. Tú eras mi todo". Para Gelena, su mascota leal fue la niña que nunca pudo tener. "Tú fuiste la niña que nunca he podido tener y ese amor que tenía por dentro te lo di a ti. Esperaste por [mi esposo] Steve para despedirte de ambos aquí en casa donde te brindamos tanto amor. Cómo voy a abrir esta puerta y ver que ya no estás con nosotros. Me vienen días muy fuertes. Tú eras parte de mi esencia, años cuidándote, queriéndote, añoñandote y en cambio tú mi chanelita fuiste la mejor hijita del mundo". Solano se despidió de su compañera asegurándole que siempre va a permanecer en su corazón. "Gracias mi muñequita por tanto amor tan puro y verdadero, por tantas alegrías, por tantos momentos importantes que estuviste presente. Yo no puedo pensar mi vida sin ti. Tu mami se queda en un profundo dolor, tú fuiste mi inspiración, mi todo. Te haz ido pero haz dejado una huella en mi corazón que por siempre será imborrable".

