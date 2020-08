¡Gelena Solano presintió que algo malo le pasaría a su hermana y le advirtió! Además, otra persona falleció antes en la misma clínica donde la hermana de Gelena Solano se debate entre la vida y la muerte a causa de una liposucción. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La familia de Gelena Solano está pasando unos momentos muy angustiosos por culpa de una liposucción, sin complicación aparente, a la que fue sometida una de sus hermanas y que ahora podría costarle la vida. En una conversación con Raúl de Molina, Gelena se confesó con el conductor de El Gordo y La Flaca y realizó estas fuertes declaraciones: “Estamos mortificados, estamos todos preocupados, cabe mencionar que soy fiel creyente de Dios, creo mucho en los milagros y espero que mi hermana se levante”. Image zoom Instagram/Gelena Solano Joven y sana, con tan solo 32 años, Stephanie Solano se sometió a una lipo-escultura y se encuentra en coma después de haber padecido un infarto durante la misma. Lograron revivirla, pero durante aproximadamente tres minutos no le llegó oxigeno al cerebro, algo que podría causarle graves complicaciones si logra salir del coma. “Se fue a hacer la cirugía donde ya había muerto una persona anteriormente”, aseguró El Gordo. “Sí, lamentablemente. Ahora el caso es hacer consciencia. Por favor, eviten hacerse cirugías estéticas, miren el caso de mi hermana. Lo estamos viviendo nosotros en carne propia. Es triste la situación, verla en la cama” a través de videoconferencias con los doctores, “y no poder ir a visitarla. Ella no está reaccionando, estamos viviendo unos momentos muy difíciles”, dijo exhortando a las personas a que se cuiden y hagan ejercicio, en vez de someterse a operaciones para no correr riesgos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Instagram de Gelena Solano “Yo se lo advertí, tuve una pesadilla con ella, la llamé, le dije, ¿tú estás bien? Tengo un mal presentimiento?” Pero me dijo que sí. Un par de días después, Gelena volvió a llamar a Stephanie para asegurarse que todo iba bien y su hermana estaba feliz: “porque quería hacerse una lipoescultura. Le llamé la atención, le dije ¿por que te vas a hacer una lipoescultura en Miami con todos esos casos de coronavirus? Pero cuando una persona le entran esas cosas en la cabeza, ya tú sabes...” Pese a que de momento parece que el coronavirus no ha tenido absolutamente nada que ver con el estado de su hermana, la realidad es que se cumplió la intuición de Gelena Solano y su hermana se encuentra ahora, desgraciadamente, en medio de una tragedia que podría haberse evitado.

