Gelena Solano presenta a los nuevos miembros de su familia: Faith y Luna La reportera de El gordo y la flaca (Univision) decidió darse una segunda oportunidad tras las recientes pérdidas de sus dos fieles compañeros de cuatro patas: Chanel y Coco. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gelena Solano Gelena Solano | Credit: Mindy Small/WireImage Hace unos días, Gelena Solano compartía a través de las redes sociales que era "tiempo de continuar y de brindarle amor" a otros caninos "para llenar un poco el espacio y la tristeza" que le dejaron las recientes pérdidas de sus dos fieles compañeros de cuatro patas: Chanel y Coco. Este jueves, en el programa El gordo y la flaca (Univision), la reportera presentó tal y como había prometido a través de sus redes sociales a los dos nuevos integrantes de su familia. "Ustedes saben que nosotros en estos últimos meses hemos pasado momentos muy tristes por la partida de Chanel y luego la partida de Coco, a quienes lloro todos los días. Decidimos darle una segunda oportunidad y traer a nuestro hogar un poquito de alegría durante estos días festivos y entonces es por eso que les quiero presentar a los nuevos miembros de la familia", expresó Gelena en el show de entretenimiento que conducen Lili Estefan y Raúl de Molina. Gelena Solano Gelena Solano, reportera de El gordo y la flaca (Univision) | Credit: Mindy Small/WireImage La reportera, quien cuenta con más de 800 mil seguidores en Instagram, se dejó ver por primera vez ante las cámaras de televisión con sus dos nuevos 'hijos' caninos: Faith y Luna. Gelena Gelena presenta a los dos nuevos integrantes de su familia: Faith y Luna | Credit: El gordo y la flaca "Le puse Faith a esta canina de 4 meses traída de México porque en la vida uno tiene que tener fe. Ella tiene 4 meses y pesa 2 libras", explicó la colaboradora de El gordo y la flaca. "Y tengo otra que se llama Luna, que ella es italiana y viene de Romania. Tiene 6 meses y pesa 3.4 libras". "Ese es mi regalito y la vamos a querer muchísimo. Jamás la vamos a comparar con Chanel. Chanel siempre va a estar en mi corazón, siempre va a ser especial al igual que Coco, pero bueno quisimos darnos una segunda oportunidad", compartió visiblemente emocionada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me encanta que las muestres y que hables de eso porque las personas que acaban de perder a sus mascotas y que son verdaderamente como parte de la familia de uno siempre tienen que pensar que hay que dar una segunda oportunidad", comentó Lili Estefan tras el emotivo momento protagonizado por la reportera. "Un aplauso a Gelena porque yo no pensé que ibas a poder hacer eso, pero tú vas a ver cómo te vas a llenar de amor y de felicidad".

