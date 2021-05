¡Gelena Solano y su esposo salen vivos del tiroteo en Times Square del que fueron testigos! La reportera y su marido Steve Cutuli vivieron una situación aterradora al presenciar el violento momento desde apenas metros del lugar. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este sábado 8 de mayo, Gelena Solano compartía con sus seguidores de Instagram un video en el que celebraba feliz junto a su esposo Steve Cutuli, uno de sus grandes logros profesionales como comunicadora. Su rostro se convertía en uno de los protagonistas de los grandes afiches que cuelgan en Times Square. Orgullosa y emocionada grabó un video para vivir este momento con sus miles de seguidores. Lo que no se imaginaba es que poco después tanto ella como su marido presenciarían uno de los momentos más terroríficos que sería noticia nacional inmediatamente. La zona con más luz y turismo de la Gran Manzana vivía un tiroteo en pleno corazón del que la presentadora y su pareja fueron testigos directos. Aterrados, salieron corriendo y, afortunadamente, vivieron para poder contarlo. La pareja compartió un solidario video aclarando que estaban bien pero que habían escuchado todo lo que allí había tenido lugar. "De un momento a otro escuchamos una balacera, lógicamente Steve me agarra y empezamos a correr", explicaba nerviosa. "Hubo un tiroteo, varios heridos, entre ellos una niña de 4 años y lo sentimos muchísimo. Es una situación muy triste", prosiguió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja reconoció que desde que llegaron al lugar el ambiente se sentía un "poco tenso". "Verdaderamente fuimos muy, muy, muy afortunados. Escuchamos eso y salimos corriendo... vimos todo", añadió afectada y explicando que su coche se encontraba aparcado en la misma calle de los hechos. Sus seguidores y quienes les conocen celebraron que salieran bien de este terrible acontecimiento. Solo cabe mandar todas las fuerzas y el ánimo a las víctimas de tan horrible suceso.

