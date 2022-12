La decisión que ha tomado Gelena Solano para mitigar su dolor tras la pérdida de sus 2 'hijos' caninos "Ya no puedo más con este dolor y esta tristeza", reconoció este martes en sus redes sociales la carismática reportera del programa El gordo y la flaca (Univision), quien perdió este año a sus 2 fieles compañeros de cuatro patas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gelena Solano Gelena Solano | Credit: Mezcalent 2022 ha sido un año especialmente difícil y doloroso para Gelena Solano en el terreno personal. En agosto, su perrita y fiel compañera por 13 años, Channel, perdía la vida, dejando destrozada y rota de dolor a la reportera del programa de televisión El gordo y la flaca (Univision). Por si esto no fuera suficiente, tan solo unos meses más tarde Solano sufría la muerte de su otro hijo peludo, Coco, quien partió tras 16 años junto a ella. La reportera, quien está a punto de superar el millón de seguidores en la red social Instagram, ha pasado "meses muy fuertes" tratando de asimilar sus pérdidas. "Ya no puedo más con este dolor y esta tristeza, ni mucho menos pasar unas navidades tan tristes sin Channel y sin Coco", reconoció recientemente a través de sus historias de Instagram la colaboradora del show de entretenimiento que conducen Lili Estefan y Raúl de Molina. Gelena Solano Gelena Solano | Credit: Mezcalent Es por ello que Gelena ha querido tomar cartas en el asunto y ha tomado una importante decisión que este martes ha compartido con sus seguidores en las redes sociales. Gelena Solano Gelena Solano | Credit: Mezcalent "Como tú mi Chanelita no existirá otra jamás, aún te sigo llorando, extrañándote, recordándote. Fuiste, eres y serás siempre parte de mí. Como tú no hay 2, pero ya es tiempo de continuar y de brindarle amor a otro canino para llenar un poco el espacio y la tristeza que nos dejaste. Hemos pasado unos meses muy fuertes y es hora de continuar", compartió Solano. "Descansen mis niños. Ustedes siempre vivirán en mi corazón y en mi diario vivir, pero yo necesito y debo dejarlos descansar, aunque no existe un día que no piense en ustedes y así no puedo seguir". Gelena Solano Gelena Solano con Coco y Channel | Credit: Instagram Gelena Solano SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reportera prometió presentar este miércoles a la "nueva integrante" de su familia. "Jamás será igual, pero le vamos a dar mucho amor", aseveró.

