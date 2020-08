Gelena Solano: última información de su hermana en coma por liposucción La colaboradora de El Gordo y La Flaca realizó un live para contar la verdad de la situación que están viviendo en torno a su hermana y los últimos detalles de su preocupante estado. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gelena Solano se decidió hoy viernes a hacer un live en sus redes para dar la última información acerca de la triste situación de su hermana pequeña, la joven Stephanie , quien se debate entre la vida y la muerte después de realizarse una sencilla liposucción y sufrir un infarto en la mesa de operaciones. Sana y con tan solo 32 años, la familia todavía no entiende qué pudo pasar para que la joven llena de vida terminara en un coma. “Tenía muchos planes, porque trabaja para una compañía muy importante de moda”, compartió conmovida la conductora de El Gordo y La Flaca. Image zoom Gelena Solano “Stephanie está en manos de Dios, en manos de los doctores, está pasando por un momento muy fuerte, es muy joven, yo sé que lo va a sobrepasar, yo creo mucho en Dios, nos hemos aferrado muchísimo a la oración, a los milagros, a la fe...” En cuanto al pronóstico comentó: “todavía lamentablemente no sabemos señores, porque todo cambia. Hace unos días, como que abrió los ojos. Nosotros allí todos nos pusimos a celebrar con alegría y de pronto dijo el doctor, ah, no, quizá es que tiene los ojos resecos, que a lo mejor esos son reflejos”, dijo la conductora visiblemente decepcionada y asegurando que no entendían mucho todavía lo que estaba pasando. Image zoom Es por eso, aseguró, que no revela mucho más y anda medio desaparecida de las redes: ”Por eso no les quiero estar diciendo una cosa por otra, porque no sabemos, yo tengo fe, la misma corazonada que yo sabía que algo malo iba a pasar, esa misma corazonada tengo de que Stephanie se va a parar de ahí y va a vivir para contarlo”, aseguró apoyándose en su fe. “No lo hemos pasado bien, no hemos estado tranquilos, no hemos dormido absolutamente nada, no voy a dormir hasta las dos o las tres de la mañana, Steve” dijo refiriéndose a su esposo, “se levanta a las cinco. Duermo dos o tres horas nada más, si es que duermo, y manteniéndome como profesional con mi trabajo”, dijo como la gran profesional que está demostrando ser. Image zoom “Mi papi tuvo una mala recaída, se la pasa llorando todo el tiempo, hace poco se mareó, esto ha sido muy fuerte”, y confirmó que él mañana volverá a visitar a su hija en el hospital. Image zoom IG Gelena Solano “Al principio pensamos lo peor, porque esos doctores ponen a uno con los pelos de punta, ella perdió demasiado oxígeno, fueron muchos minutos, que tuvo un problema en el cerebro, y todo eso que te van diciendo nos mantuvo con los nervios de punta, pero ahora estamos más calmaditos, como viendo otro panorama y como que tenemos más esperanza, aferrándonos más a Dios y a las oraciones”, dijo agradeciendo una vez más los rezos de sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Volvió a suplicar que las personas se piensen muy mucho los riesgos de las cirugías estéticas: “Cualquier cosa puede suceder a la hora de hacerse una operación. (...) El otro día le estaba diciendo a una amiga que me quería hacer una lipo, pero con esto que estamos viviendo nosotros en carne propia, yo se los juro que de ninguna de las maneras me haría nada de eso”, reflexionó, después de confirmar que tiempo atrás se había aumentado el busto y lo había pasado fatal. Image zoom Instagram/Gelena Solano La periodista pidió a sus seguidores que no pensaran que era una frívola por postear estos días cosas en sus redes, ya que le cedió el control a su asistente y es ella quien sube cosas relacionadas con su trabajo. Deseamos de corazón que esta pesadilla pase pronto y la paz regrese a esta linda y unida familia.

