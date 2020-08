Gelena Solano confiesa entre lágrimas que su hermana está en coma tras someterse a una cirugía estética La comunicadora contó destrozada el triste episodio que está viviendo su familia. "Existe la posibilidad de que se quede como un vegetal por el resto de su vida". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con la voz entrecortada y los ojos vidriosos, nuestra querida Gelena Solano contó el duro episodio que vive su familia. Su hermana pequeña Stephanie, de 32 años, está en coma. La joven, hermana por parte de padre que siempre había gozado de muy buena salud, se ha quedado en estado vegetal tras someterse a un lipoescultura en Miami. La comunicadora compartía la triste noticia a través de un conmovedor video en sus redes sociales. "Estamos totalmente destrozados", explicó la colaboradora de El gordo y la flaca. "No podemos verla, no podemos visitarla por todo este problema del coronavirus allá en la Florida, solo la vemos 10 minutos vía Zoom, virtual", cuenta profundamente apenada. La cosa surgió cuando la joven decidió hacer ese viaje para hacerse esta operación. Ella se quiso ir a llevar a cabo esa cirugía a pesar de las recomendaciones de su familia de que no lo hiciera y menos en estos momentos. En principio todo iba bien pues es una chica saludable pero algo se torció a mitad de camino y en medio de la intervención. Gelena no quiere juzgar a nadie pero asegura que "algo está incompleto". "En medio de la operación, mi hermana que nunca había sufrido de nada, le dio un ataque cardíaco, tuvieron que llamar al 911 para revivirla, después se quedó sin oxígeno por tres minutos, imagínense sin oxígeno en el cerebro", cuenta aterrorizada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El resultado es que la joven está en coma y con un futuro muy incierto según los médicos. "Hablamos con algunos doctores y nos dijeron que existe la posibilidad de que se quede como un vegetal por el resto de su vida", prosiguió. Una horrible situación que ha querido compartir, sobre todo, para que todas aquellas personas que como su hermana se plantean pasar por quirófano, se informen antes. "Ustedes que piensan hacerse una lipoescultura, tengan cuidado con esa anestesia general, tengan cuidado dónde se meten, averigüen, investiguen quiénes son los doctores, la clínica, las críticas, todo, por favor", concluyó su video. Desde People en Español le mandamos toda nuestra fuerza y cariño deseando que su hermanita salga pronto de esta delicada situación. Mucho ánimo compañera.

