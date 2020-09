Gelena Solano comparte un duro video donde se ven las secuelas que el coma dejó en su hermana Stephanie Solano continúa en el hospital tras el infarto que sufrió en la mesa de operaciones cuando se hacía una liposucción. El video compartido hoy por la conductora nos rompió el corazón. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gelena Solano compartió hoy un video de su hermana que es difícil de ver, especialmente cuando se recuerda que Stephanie, hace apenas un mes, era una joven sana de treinta años cuya vida dio un vuelco radical al someterse a lo que se suponía iba a ser un arreglo estético sin mucha complicación: una sencilla liposucción. La intervención casi terminó con su vida y las secuelas que de momento ha dejado en ella son fuertes y tienen a su familia con el corazón roto. “Gracias por tenerme en sus oraciones y gracias por llevarme en sus corazones”, pudo decir a duras penas Stephanie Solano desde su cama de hospital, en el clip que su hermana decidió compartir: “Vds. han estado muy pendientes a nuestra hermanita Stephanie y hoy ella les dice gracias por sus oraciones. Una muestra más de que Dios existe y creemos en las oraciones y en los milagros. Esta es la verdad que estamos enfrentando y como cualquier familia existen preocupaciones y tristezas”, escribió bajo las imágenes de este descorazonador video. Image zoom IG Gelena Solano Después de recordar que su hermana ha estado 19 días en coma tras someterse a una sencilla lipoescultura en la que sufrió un infarto y quedó varios minutos sin oxígeno hasta que consiguieron revivirla, añadió: "Stephanie continua en un hospital en Miami poniendo todo su esfuerzo para recuperarse. Rogándole a Dios que salga bien de todo esto. Hemos vivido momentos muy difíciles y es una muestra de que muchas veces tenemos que hacerle caso a nuestros seres queridos cuando nos aconsejan y tienen malos presentimientos”, tal fue su caso, que tuvo una pesadilla con su hermana previa a la operación y le rogó que no lo hiciera. Image zoom Gelena Solano SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Una vez más, basado a esta situación que nos ha tocado vivir, les pido que por favor se cuiden, que investiguen bien la clínica, el doctor, y los reviews antes de someterse a cualquier cirugía estética. Háganse un físico, no vayan solos, asegúrense de que estén bien de salud antes de cualquier cirugía. Stephanie no nos hizo caso y no tienen idea por lo que estamos pasando”, aseguró. “Muy pronto la van a transferir a un hospital de New York para tenerla cerca y poder verla, donde recibirá terapia para volver a caminar y para tener más fuerzas en las manos y en el cuello. Un proceso que puede durar hasta un año. ¡Les comparto esto para que entiendan que la idea es que se cuiden! No quiero que nadie pase por una situación como ésta”, aseveró. Image zoom IG Gelena Solano “Stephanie continua sin entender qué pasó y se encuentra desesperada por salir del hospital. Aún no tiene fuerza en las manos ni para agarrar un tenedor, pero poco a poco con Dios adelante podrá salir bien de esto. Gracias una vez más por su cariño y oraciones”, se despidió. Mientras que Frida Sofía pasó a dejar unas manitas en oración, Luz María Doria le recordó a Gelena que: “No hay que perder la fe”.

