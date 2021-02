Close

¡Gelena Solano celebra el cumpleaños de su hermana Stephanie! Visiblemente más recuperada, aunque en silla de ruedas y con graves secuelas, la hermana de la conductora continúa recuperándose tras una liposucción que casi le cuesta la vida. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado mes de agosto la tragedia sacudió a la familia de la conductora Gelena Solano. Su hermana pequeña, Stephanie, estuvo en coma casi tres semanas después de realizarse una lipoescultura que casi acaba con su vida en un angustioso caso que conmovió a las redes. Joven y sana, con tan solo 32 años, Stephanie Solano sufrió un infarto durante la realización de dicha liposucción y aunque lograron revivirla en la mesa de operaciones, durante aproximadamente tres minutos no le llegó oxigeno al cerebro, algo que prometía graves complicaciones incluso si lograba salir del coma. Así hablaba de aquellos duros momentos la reportera de El gordo y la flaca: "Stephanie está en manos de Dios, en manos de los doctores, está pasando por un momento muy fuerte, es muy joven, yo sé que lo va a sobrepasar, yo creo mucho en Dios, nos hemos aferrado muchísimo a la oración, a los milagros, a la fe..." Image zoom Credit: IG Gelena Solano SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Afortunadamente, la joven Stephanie logró salir con vida y hoy cumplió 33 años rodeada del amor de los suyos, que celebran cada pequeño avance con una avalancha de emociones. Antes de compartir el conmovedor video, esto escribió bajo él su hermana mayor, para contarle a sus fans cómo va el proceso de recuperación: "Hoy ella se encuentra celebrando un año más de vida y le damos gracias a Dios por tenerla con nosotros. El proceso es fuerte, lento y devastador, hemos vivido muchos momentos tristes y de ansiedad, pero Gracias a Dios poco a poco Stephi sigue mejorando", confesó emocionada. Image zoom Credit: IG Gelena Solano "¡Es un Milagro de Dios! Una señal de que las oraciones mueven montañas. ¡Dios no abandona a sus hijos! Y lo último que se pierde en la vida es la Fe. Aquí estamos viviendo este momento especial junto a ella", celebró. Después, hizo una profunda reflexión: "Dios es grande. A veces nos quejamos por pequeñeces cuando en realidad lo más importante en la vida es la salud". Después de felicitar a su hermana, aseguró que "como familia, estamos más unidos que nunca". En un video compartido en sus historias, podía verse al papá de ambas bailando con su hijita convaleciente en un momento realmente conmovedor: Image zoom Credit: IG Gelena Solano Mucha fuerza para Stephanie, Gelena y toda su familia.

