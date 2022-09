Captan a Gerard Piqué con su nuevo amor y la comparan con Shakira, ¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gerard Piqué con su nueva novia Clara Chía Martí Credit: Lagencia Press/The Grosby Group El fubolista fue captado al lado de Clara Chía Martí, a quien muchos comparan con la cantante colombiana. ¿Se parecen en algo? ¡Además1 Fotos del príncipe Harry abandonando el castillo, Kate Middleton como la nueva princesa de Gales y Khloé Kardashian ¡aparece con el rostro vendado! Empezar galería Clara Chía Martí y Gerard Piqué Gerard Piqué con su nueva novia Clara Chía Martí Credit: Lagencia Press/The Grosby Group El ex de Shakira y su nueva pareja fueron captados a las afueras del supuesto apartamento de soltero en el que el futbolista estaría viviendo desde su ruptura con la cantante. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio ¿Se parece a Shakira? Clara Chía Martí la nueva novia de Gerard Piqué Credit: Lagencia Press/The Grosby Group Según reportes, la joven estudia relaciones públicas y tiene 23 años. Es 12 años menor que Piqué, de 35. Las comparaciones de la joven con Shakira no se han hecho esperar, ¿creen que se parecen en algo? 2 de 8 Ver Todo Príncipe Harry Príncipe Harry Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group En la hora más triste para el Reino Unido, por el fallecimiento de la reina Isabel II, paparazzi captaron al príncipe saliendo del castillo de Balmoral, en Escocia, donde la soberana ha dado su último suspiro y a quien al parecer ya no alcanzó a ver con vida. 3 de 8 Ver Todo Anuncio La nueva Princesa de Gales Kate Middleton princesa de Gales Credit: Goff Photos/The Grosby Group Kate Middleton fue captada guiando un auto en Londres tras darse a conocer su nuevo título tras el fallecimiento de la reina, el cual sumará al que ya tenía de Duquesa de Cambridge. 4 de 8 Ver Todo Khloé Kardashian Khloe Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group Después de aparecer con una extraña cicatriz en la mejilla, la estrella de telerrealidad apareció con un vendaje en el rostro por CA, ¿qué le habrá pasado? 5 de 8 Ver Todo Heidi Klum, Sofía Vergara y Howie Mandel Heidi Klum, Howie Mandel, Sofía Vergara Credit: Backgrid/The Grosby Group Las estrellas del programa de concursos America's Got Talent fueron captadas en plena charla a las afueras de los estudios del programa en Pasadena, CA. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Amal y George Clooney George y Amal Clooney Credit: Goff Photos/The Grosby Group Y por lo visto el amarillo es el color de la temporada y así lo demostró la esposa del actor, productor y empresario, quien deslumbró con este minivestido en Londres. 7 de 8 Ver Todo Ana Brenda Contreras Ana Brenda Contreras Toda La Sangre Premiere Credit: Getty Images La actriz mexicana apareció feliz y contenta en la premiere de la cinta Toda la sangre, en Ciudad de México, donde al ser entrevistada soltó la sopa y contó cómo se encuentra su corazoncito. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

