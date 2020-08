Este famoso actor de Stranger Things ahora trabaja como mesero: ¿de quién se trata? Uno de los jóvenes protagonistas de la exitosa serie de Netflix decidió ocupar su verano con un trabajo en un restaurante de Nueva Jersey. ¡Te lo contamos todo! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Uno de los jóvenes que forma parte del elenco de la popular serie Stranger Things de Netflix comenzó a trabajar como mesero en un restaurante de Nueva Jersey debido a que la producción se detuvo por la pandemia del coronavirus. Se trata del actor Gaten Matarazzo, quien ha mantenido ocupada su agenda de trabajo con un trabajo de verano como camarero en un restaurante en Long Beach, NJ, informó Hollywood Reporter. De acuerdo con esa información, el representante del talentoso actor de 17 años reveló que tomó la decisión de trabajar para pasar el tiempo y porque allí también trabajan algunos miembros de su familia. La noticia fue confirmada luego de que varios comensales lo identificaron, a pesar de que el joven trataba de pasar desapercibido con un sombrero y una máscara que le cubría buena parte del rostro. Image zoom Rachel Murray/Getty Images for Netflix Los productores de la serie habían anunciado que iban a continuar las grabaciones en marzo, planes que tuvieron que poner en remojo tras desatarse la pandemia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El exitoso drama de ciencia ficción basado ubicado en los años ochenta ya suma tres temporadas y sigue siendo una de las producciones favoritas del servicio de streaming. Los guionistas confirmaron el pasado junio que el guion de la última temporada se ha completado oficialmente. Según Fox, se espera que se retomen las filmaciones a mediados del próximo septiembre. La producción acude con ocho nominaciones a la la entrega número 72 de los premios Emmy 2020, a celebrarse este 20 de septiembre.

