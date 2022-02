¡Ya hay una ganadora en la votación de las "25 Mujeres más poderosas" de People en Español! Nuestro público ha votado: esta es la ganadora de la votación de las "25 Mujeres más poderosas" de People en Español. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Poderosas Madrinas People en Español Credit: De Izq. a Der., Arriba: Gary Gershoff/Getty Images; Francis Bertrand; Aysia Marott; Dia Dipasupil/Getty Images; Dominique Charriau/WireImage; Abajo: Frank Ockenfels/ABC via Getty Images; Valentina García; Sami Drasin; Cortesía; Greg Doherty/Getty Images Cada año People en Español invita a cinco celebridades para elegir a cinco candidatas a participar como sus 'ahijadas' y participar en una votación en línea donde el público elige a una de ellas para formar parte de la lista de "Las 25 Mujeres más poderosas". Nuestras cinco madrinas de lujo de este 2022 —Rita Moreno, Eva Longoria, Emily Estefan, Chiquis y Bianca Marroquín— eligieron a Justina Machado, Julissa Arce, Isabela Merced, Jenicka López y Sharon Lickerman, respectivamente, como sus nominadas. La votación arrancó el pasado 21 de enero y después de recibir miles de votos, finalmente tenemos una gran ganadora. Fanfarrias por favor para la flamante ganadora del voto popular quien ya forma parte de las "25 Mujeres más Poderosas" de People en Español, ¡y es Julissa Arce! Julissa Arce y Eva Longoria Credit: Paul Archuleta/Getty Images; Amy Sussman/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Arce es una escritora, productora y activista que también colabora con Longoria y un destacado equipo en la plataforma digital para latinas Poderistas. "Julissa está increíblemente enfocada en promover las historias de nuestra comunidad", ha dicho Longoria a People en Español sobre su nominada. "Su manera de contar historias es única y precisa". ¡Muchísimas felicidades!

