Ganadora MasterChef México trabajará en palacio para la Reina Isabel ¡Increíble! Carmen Miranda aseguró que gracias a la intervención del chef Fernando Estobel quien trabaja para la longeva soberana, pasará dos meses en Londres en la cocina del Buckingham Palace. ¿Le cocinará platillos mexicanos a la reina? By Nuria Domenech ¡La chef Carmen Miranda sorprende al mundo con una noticia que indica que el año terminará incluso mejor de lo que esperaba! La ganadora hace apenas dos meses de MasterChef México, confirmó que pronto cocinará en el palacio de Buckingham para la reina Isabel durante dos meses gracias a la invitación del chef de la reina, Fernando Estobel, quien vive en Londres. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Nacida en San Luis Potosí y de 31 años, esto contó emocionada la popular mexicana a la revista Esquire: "Son dos meses pero no tengo mucha información sobre cómo funciona la cocina. De hecho, piden una capacitación previa". Así que pronto comenzará su entrenamiento que seguro le terminará de catapultar a la fama internacional, aunque en su biografía ya cuenta con experiencia culinaria en lugares tan dispares como Guatemala y Bangkok, desde Estados Unidos hasta Francia. Para un chef cocinar en el palacio de Buckingham debe ser como estar en el cielo, con acceso a los mejores productos, de la mejor calidad y con los mejores ingredientes. ¿Le preparará Carmen platillos mexicanos? A la Reina Isabel le gusta poco arriesgar en la comida y sus gustos se debaten entre algunas recetas británicas y la comida francesa. ¿Su postre favorito? Seguro que cualquier cosa que tenga chocolate, por el que siente debilidad. Los menús de palacio se preparan con tres días de antelación para que, una vez que se cuenta con las opciones seleccionadas por la reina, puedan conseguir los ingredientes frescos y empezar a cocinar. Carmen Miranda vive en Francia y descubrió la cocina a la temprana edad de los seis años. Se le conoce como la tamalera por su capacidad para innovar ese típico platillo mexicano.

