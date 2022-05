Muere trágicamente ganador del reality Supervivientes y finalista de Masterchef El cuerpo de José Luis Losa, de 47 años, era encontrado sin vida en su casa de Munera, un pueblo de España. Hace dos meses y medio su mujer fallecía de un infarto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La noticia salía a la luz este sábado. José Luis Losa, ganador del reality español Supervivientes y finalista de Masterchef aparecía muerto en su casa de Munera, localidad de la provincia de Albacete, en España. El programa de Telecinco, Sábado Deluxe, interrumpía su programación para dar a conocer el trágico suceso. Su cuerpo sin vida era encontrado en su residencia. "Hay una consternación tremenda", expresó el director del Periódico Digital de Albacete, Javier Romero, al programa en directo. José Luis, de 47 años, era un hombre alegre y muy querido por los vecinos de su pueblo. José Luis Losa José Luis Losa | Credit: Supervivientes España Sin embargo, un duro golpe sufrido el pasado mes de febrero cambió su vida para siempre dándole un giro desafortunado. Ya nada volvería ser lo mismo. Su esposa y compañera Inma, madre de sus dos hijos, a la que estaba muy unido, fallecía inesperadamente tras sufrir un infarto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unas semanas José Luis reapareció en televisión para recordar a su esposa y reconoció que estaba muy triste y la echaba mucho de menos. "La vida es muy dura, cuando llego a casa me hundo entero", narró entonces en una entrevista a Telecinco. "Cuánto te he querido y te querré, qué injusto. Te quiero y siempre te querré", le escribió a su mujer poco después de su partida. Ella fue su defensora en el reality de la televisión española con el que ganó 200 mil euros. Aunque sus allegados han pedido respeto a los medios para evitar que se den detalles de la causa de su muerte, uno de sus amigos más cercanos dio a conocer lo que podía haber pasado. "Ha intentado vivir, pero la pena le ha podido", afirmó Iván González, compañero en Supervivientes en 2017, al programa Sábado Deluxe. "Me duele mucho por sus hijos, José Luis los amaba con locura", continuó. Que En Paz Descanse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere trágicamente ganador del reality Supervivientes y finalista de Masterchef

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.