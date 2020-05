Galilea Montijo se burla de nuevo de Karla Panini por su "traición" La conductora mexicana Galilea Montijo critica la "traición" de la comediante Karla Panini hacia su mejor amiga, la fallecida Karla Luna. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La aparición de un video en el que la fallecida Karla Luna revela que su compañera en el dúo cómico Las Lavanderas, Karla Panini, supuestamente le confesó su "traicionó" con su esposo Américo Garza, la comediante no ha dejado de ser blanco de críticas y burlas. Entre las personalidades que han repudiado a Panini se encuentra Galilea Montijo, quien por segunda ocasión se burló en televisión de la llamada “comadre güera”. En un segmento del programa Hoy (Televisa), Montijo recalcó que jamás traicionaría una amistad, como aparentemente hizo Panini, quien acabó casándose con Garza. Montijo, junto al resto de conductores del programa, participó el viernes en el juego llamado "Yo nunca, nunca", donde los contendientes debían responder con honestidad a una serie de preguntas, entre ellas si alguno había tenido alguna relación con la pareja de su amigo o amiga. Montijo inmediatamente respondió negativamente lanzando una referencia sobre la comediante. “Paninis no se usa”, dijo la conductora. Pero su burla no paró ahí. Cuando su compañero Paul Stanley se rehusó a contestar la pregunta tomando el castigo por no dar respuesta, dejando entrever que él sí ha tenido una relación con la novia de algún amigo, la mexicana volvió a arremeter contra la comediante. “¡Oye Panini!”, le dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta es la segunda vez que la conductora hace referencia negativa a la comediante desde que la familia de la fallecida Luna mostrara las aparentes pruebas sobre de su "traición".

Close Share options

Close View image Galilea Montijo se burla de nuevo de Karla Panini por su "traición"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.