Galilea Montijo ya no esconde a su nuevo amor, ¡mira le candente video! Tras meses de relacionarla sentimentalmente con Isacc Moreno, Galilea Montijo se deja ver públicamente con el modelo y de manera cariñosa. Desde hace unos meses, Galilea Montijo ha sido relacionada sentimentalmente con Isaac Moreno. Si bien en un inicio no hablaba abiertamente del romance, poco a poco lo ha incluido en su círculo cercano. Incluso, el modelo de origen español estuvo presente en una de las galas de La casa de los famosos. Primero fue este hombre quien no dudó en enviarle mensajes cariñosos de manera pública, ahora se revelan imágenes donde la famosa ya no duda en mostrar su amor abiertamente. En el programa estadounidense de televisión Despierta América, de Univisión, dieron a conocer algunos momentos de la presentadora de Hoy junto a Moreno, quienes pasan unas vacaciones en la isla de Holbox, al sur de México. Así, los tortolitos fueron captados, muy sonrientes, en una alberca; en todo momento se abrazan y tienen muestras de su afecto. Los comentarios al respecto no se hicieron esperar por parte de los internautas. "El hombre está bello pero que no se enamore mucho que esos son chapiadores esos van donde más les dan dinero", dijo una usuaria. Galilea Montijo Credit: Manuel Velasquez/Getty Images "El marido la reemplazó a los días. ¿Cuál es el problema? Y ¿por qué vergüenza? Es su vida y no veo nada indecente. Ella está viva, que disfrute su vida"; "Escogió bien y no creo que lo quiera para casarse, para lo que lo quiere le funciona"; "Hay déjenla que disfrute su vida , la felicidad no existe, los momentos felices sí. Y es lo único que uno se lleva"; "Que carajo se va esconder; hasta yo Diosssss, la envidio sanamente"; "Excelente, ya no estamos en edad para desperdiciar el tiempo", y "Si yo fuera Galilea haría lo mismo; la que puede, puede y la que no critica", fueron otros comentarios. Como ha quedado en evidencia con este video, Galilea Montijo parece estar disfrutando de este romance con Isaac Moreno.

